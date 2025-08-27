Colección "Shines" 2025: Un homenaje a la alta joyería y moda artesanal

La Colección Crucero 2025 “Shines” de Daniel Espinosa es un homenaje a la alta joyería y a la moda artesanal. Cada pieza ha sido concebida para transmitir sofisticación, calidad y un profundo vínculo con la naturaleza.

En joyería, “Shines” utiliza Plata 925 como base, tanto en su tono natural argentífero como en versiones bañadas en dorado, aplicadas en capas que envuelven y realzan cada diseño. El montaje de gemas naturales es uno de los pilares creativos: topacios blancos en cortes precisos que reflejan la luz, piedras que aportan vitalidad y detalles intrincados que hablan de un proceso artesanal.

“Cada gema tiene una personalidad, y mi trabajo es encontrarle un hogar perfecto en la pieza”, comentó Espinosa en entrevista con El Economista.

Dijo que las joyas han sido el hilo conductor de su carrera, ...”más la belleza tanto de la moda, los accesorios y piezas únicas de decoración siempre han estado presentes y son hoy, parte importante de lo que se exhibe en las tiendas que llevan mi nombre por el mundo”.

La propuesta incluye broches de alto impacto visual, collares tipo choker, modelos largos estilo ópera y rope, además de brazaletes tipo cuff en metales dorados y plateados, trabajados con texturas en acabado brillante o mate.

“La plata cuando se prepara y lamina antes de convertirse en joya tiene dos caras: Una de ellas refleja el pasado y por la otra, la exquisitez de un brillante futuro por llegar”, explicó el diseñador.

Propuesta

En la línea de confección, la Colección Crucero “Shines“ con inspiración en la naturaleza e inspirada en la Flora y Fauna de diversas latitudes presenta vestidos, conjuntos, y coordinados, que muestran en cada detalle la dualidad de la vida misma de Daniel Espinosa: México y Europa, ambos su casa inspiración conjunta. Espinosa consideró que las piezas que se desarrollaron con la nueva colección son: artesanía y patrimonio.

“Donde cada puntada ha sido realizada por artesanos expertos reinterpretando patrones textiles históricos con audacia en los colores en modernas formas Boho Chic”. “La colección se enfoca hacia una expresión y uso consciente de la moda como elemento de expresión personal y única”, concluyó Daniel Espinosa.