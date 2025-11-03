Conoce 3 hacks para estudiar en el extranjero sin gastar de más

Continuar estudiando en universidades extranjeras es el sueño de muchos jóvenes mexicanos, pero para lograrlo se requiere de una planeación anticipada que va desde la parte económica hasta el dominio de otro idioma.

Debido a lo anterior la empresa Pearson, especialista en educación, nos comparte los 3 hacks más importantes para alcanzar con éxito esta meta internacional.

Hacks

1. Becas y apoyos financieros. Son determinantes para hacer realidad el proyecto de estudiar en otro país. En México existen instituciones que trabajan para impulsar a los jóvenes a cumplir su sueño internacional.

Hasta finales de 2024, Reino Unido fue el segundo país más solicitado para estudios de maestrías, justo después de Estados Unidos; en ese sentido, instituciones como la Embajada Británica en México impulsa programas como la beca Chevening, que otorga becas completas de maestría con todos los gastos pagados en cualquier universidad del Reino Unido.

Tan solo en 2024, hubo más de 1,600 solicitudes para obtener esta beca, desde maestrías hasta estancias cortas en temas relacionados con arte, cultura e industrias creativas (Chevening-Clore Leadership Programme Fellowship), y fueron 28 mexicanos los seleccionados para obtener esta beca que es una de las más competitivas del mundo.

“Nuestra misión es apoyar a los jóvenes mexicanos que desean continuar su preparación en las mejores universidades del mundo, y que ven al Reino Unido como un aliado para lograr un impacto positivo en el país. El acceso a financiamiento en condiciones accesibles es un catalizador para que más estudiantes alcancen sus metas académicas y profesionales”, destaca Kimi Yoshimura, encargada del Programa de Becas Chevening en México.

2. Planificación financiera. Uno de los retos más importantes al estudiar en el extranjero es la planificación financiera. La colegiatura de un posgrado en Reino Unido, por ejemplo, cuesta entre 20,000 y 60,000 libras esterlinas al año, y el costo de vida mensual estimado, en una ciudad como Londres, por ejemplo, puede ir desde las 1,068 libras hasta las 2,048 libras.

Sin embargo, existen apoyos que cubren total o parcialmente esos costos. Un ejemplo, es el Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos (FIDERH).

En México, esta institución se ha consolidado como una de las más solicitadas.

En 2024, recibió más de 1,200 solicitudes, y financió cerca de 1,000 estudiantes mexicanos para estudios en universidades extranjeras.

Esta institución otorga créditos educativos con una tasa anual variable de aproximadamente el 5%, mucho más baja que la de un crédito bancario tradicional.

Recomiendo elaborar un presupuesto que incluya colegiaturas, costos de inscripción, hospedaje, transporte, seguros médicos, trámites de visado, sin olvidar gastos personales y de recreación, pues planificar con anticipación no solo da certeza económica, también permite que los estudiantes se concentren en lo esencial que es aprovechar al máximo su experiencia académica y cultural”, comentó desde FIDERH, Daniel Triana, Global Institutional Partnerships.

3. Dominio del inglés. No solo abre puertas académicas, también amplía oportunidades profesionales y personales. Dominar un segundo idioma, brinda ventajas económicas claras pues permite incrementar hasta 20% la remuneración por hora, aumentar los ingresos anuales promedio y acceder con mayor facilidad a empleos mejor remunerados y bonificaciones.

De tal manera que tener una certificación como el Pearson Test of English (PTE), aceptada por gobiernos de países como Canadá, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda, se garantiza estándares internacionales y abre posibilidades tanto académicas como profesionales.

“Se trata de una certificación ágil, precisa y completamente digital, diseñada para que los aspirantes puedan demostrar su dominio del inglés sin obstáculos ya que combina la confiabilidad de un examen con estándares internacionales y la flexibilidad que los estudiantes necesitan”, señaló.