Un trimestre excepcional para las petroleras... que prende focos

En el segundo trimestre de 2026, Pemex ganó 18,000 millones de pesos. Un buen número, considerando que la petrolera perdió 46,000 millones en el primer trimestre y que nos ha malacostumbrado a tener números rojos.

Son 1,000 millones de dólares de utilidades en un trimestre. Cuenta lo que está pasando en México y al interior de la empresa, pero también lo que está pasando en el mundo. Estamos en un año excepcional, con la guerra en Medio Oriente que ha provocado las mayores disrupciones al abasto de petróleo, gas y petrolíferos en décadas. El barril del crudo Brent promedió 108 dólares entre abril y junio y eso trajo grandes utilidades para las empresas del sector.

¿Cómo le fue a otras petroleras? Nadie ganó tanto como Aramco, de Arabia Saudita: 33,400 millones de dólares. La empresa pudo mantener la continuidad de la mayor parte de sus operaciones, a pesar del bloqueo del Estrecho de Ormuz y de los ataques a algunas de sus instalaciones de refinación.

En segundo y tercer lugar en ganancias tenemos a dos empresas estadounidenses. El número dos corresponde a Exxon Mobil, con 14,500 millones de dólares. Es el doble de lo que ganó en el segundo trimestre de 2025 y su máxima ganancia desde la invasión rusa a Ucrania. Para Chevron fueron utilidades de 12,200 millones de dólares, una cifra que es cinco veces superior a la registrada en el mismo periodo del año anterior.

El siguiente bloque de ganadores corresponde a empresas europeas. La angloholandesa Shell obtuvo utilidades por 9,400 millones de dólares, el doble que el año pasado. Destaca la interrupción de sus operaciones de gas en Qatar y el incremento de su producción en América del Sur. Casi empatadas están la británica BP y la francesa Total. BP ganó 5,730 millones de dólares y Total registró utilidades de 5,438 millones.

Las utilidades son uno de los indicadores más importantes de desempeño de las empresas, pero no son el único y no siempre cosechan aplausos. A Donald Trump no le gustaron las ganancias de Exxon Mobil y Chevron: “Están ganando demasiado dinero con la guerra en Irán”, dijo, mientras advertía que deberán regresar una parte de sus ganancias al público. No dijo cómo. Es un año electoral y los estadounidenses están pagando entre 30 y 40% más cara la gasolina que en febrero.

En Europa están viviendo uno de los veranos más calientes de la historia, con olas de calor e incendios. Eso ha revivido un tema que estaba adormecido. ¿Es justo que las petroleras ganen tanto, mientras contribuyen al desastre climático? Son los números del trimestre, pero también las estrategias que han adoptado. La mayoría de las petroleras, presionadas por los inversionistas, han decidido volver a lo básico y reducir su apuesta por lo “verde”. BP es el ejemplo más claro de ello. Ha reducido su presupuesto dedicado a transición energética de 5,000 millones de dólares a una cifra que está entre 1,500 y 2,000 millones.

Volviendo a México, ¿cómo se ven los números de Pemex? Las utilidades del segundo trimestre son una buena señal, pero no alcanzan a compensar las pérdidas del primero. De hecho, el balance semestral implica una pérdida de 28,000 millones. Hay preocupación por el cambio en el rol fiscal de Pemex, que pasó de ser un contribuyente gigantesco a las arcas públicas a ser el receptor de apoyos fiscales que estresan las finanzas públicas. Entre 2019 y el primer semestre de 2026, ha recibido apoyos por 3.08 billones de pesos, según el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP). En lo que va de 2026, son 114,000 millones de pesos, de acuerdo con el IMCO.

Es tan delicada la situación financiera-operativa-presupuestal de Pemex que no le pedimos a esta empresa que detalle sus planes de transición energética, mucho menos que los profundice. En el primer semestre de 2026, crecieron 13.7% sus emisiones de azufre; 89% las emisiones de gas a la atmósfera y también aumentaron los accidentes: 45% en frecuencia y 86% en gravedad. ¿Qué conclusiones sacamos de este trimestre excepcional?