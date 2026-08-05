Dodgers altera el equilibrio de poder económico en la MLB

Tarik Skubal no cuenta con el contrato global más lucrativo de la MLB, pero al cierre del mercado de verano 2026 ostenta el récord del salario más alto en una sola temporada dentro del proceso de arbitraje —32 millones de dólares para la temporada— y se prevé que consiga un contrato histórico y multimillonario como agente libre. Los Dodgers hicieron el movimiento en su autoestima como el equipo que más abrió la cartera. Registró la nómina más alta de la liga a efectos del impuesto de equilibrio competitivo o de lujo —superior a los 413 millones de dólares— y un gasto total en jugadores que supera los 580 millones.

Los Ángeles se compran la oportunidad de ganar por tercera vez consecutiva la Serie Mundial absorbiendo las penalizaciones fiscales. La contratación de Skubal —ganador de los dos últimos premios Cy Young de la Liga Americana— a cambio de tres prospectos atrajo críticas sobre la operación y por ser el equipo que más dinero gasta en la MLB.

“Parece que siempre hay repercusiones negativas en nuestro caso. La gente vive esto con pasión, nos sentimos bien al respecto. No hicimos nada que cualquier otro equipo no hubiera podido hacer”, comentó el mánager de los Dodgers, Dave Roberts.

Considerando el impuesto de lujo y la futura obligación fiscal de 2026, la cifra combinada superará los 600 millones, que es más de cinco veces mayor que la cifra equivalente de los Marlins, el equipo de la MLB con el menor gasto.

“No vamos a tomarnos a la ligera este momento ni lo especial que pueden resultar este grupo y esta era en la historia de la organización. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para seguir trabajando con el objetivo de ganar el último partido del año”, declaró Andrew Friedman, presidente de operaciones de béisbol de los Dodgers.

Los equipos que vienen detrás de Dodgers en inversión de nóminas y gastos de plantilla son: New York Mets, Yankees, Toronto Blue Jays y Philadelphia Phillies, que lideran la liga en compromisos financieros e inversiones durante la temporada baja.