Ven estigmatización en Recomendación de Derechos Humanos

El Consejo Consultivo del Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas expresó su preocupación por el contenido de la Recomendación 208VG/2026 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso Ayotzinapa, al considerar que incluye señalamientos que estigmatizan y podrían poner en riesgo a organizaciones defensoras de derechos humanos.

Mediante un posicionamiento público, el Consejo recordó que la recomendación, difundida el pasado 9 de julio, documenta violaciones graves a derechos humanos cometidas contra 92 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, entre ellas desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Además, se cuestionó el apartado denominado “Incidencia de las organizaciones civiles” de la recomendación, al considerar que contiene críticas y descalificaciones hacia organizaciones de la sociedad civil que, a su juicio, desvían la atención de la responsabilidad del Estado y pueden traducirse en un mayor riesgo para quienes defienden derechos humanos.

También, se sostuvo que ese apartado adopta un tono de estigmatización y criminalización de las organizaciones civiles, además de utilizar una metodología que, aseguró, no parte de estándares internacionales en materia de derechos humanos, sino de interpretaciones ideológicas sobre el trabajo de diversas organizaciones y redes nacionales.

Dicho Consejo expresó preocupación por los planteamientos relacionados con mecanismos de transparencia para organizaciones civiles, al advertir que las referencias al Servicio de Administración Tributaria (SAT) podrían derivar en una persecución fiscal excesiva y representar un uso indebido del poder público.

En particular, se señaló que la recomendación hace referencias estigmatizantes contra organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Fundar, Centro de Análisis e Investigación, entre otras, algunas de las cuales son beneficiarias del propio Mecanismo de Protección.

Por otro lado, se recordó que la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas establece que el Mecanismo tiene como objetivo garantizar la vida, integridad, libertad y seguridad de quienes enfrentan riesgos por su labor, y que la CNDH forma parte de la Junta de Gobierno de dicho mecanismo con voz y voto.

Ante estos señalamientos, se hizo un llamado a todas las instituciones integrantes de la Junta de Gobierno, incluida la CNDH, a cumplir con las obligaciones previstas en la legislación y en los estándares internacionales de protección a personas defensoras.

Como parte de sus exigencias, el Consejo solicitó a la presidencia de la CNDH hacer pública la metodología empleada para elaborar el apartado sobre la incidencia de las organizaciones civiles dentro de la Recomendación 208VG/2026, entre otras acciones.