Biciclo

La Comisión de Movilidad en San Lázaro, al mando de Patricia Mercado (MC), le puso el freno de mano a tres reformas a la Ley General de Movilidad. La propuesta estrella —que pretendía meter en cintura a estacionamientos y valet parkings garantizando dos horas gratis— fue bateada por 13 votos bajo el argumento de que violaba la autonomía municipal y maniataba la libertad del comercio. En el mismo paquete cayeron otras dos iniciativas sobre gasto prioritario y movilidad activa, desechadas por considerarse simple paja legislativa que ya estaba cubierta en el marco legal vigente.

Pelota

El Consejo Técnico del IMSS aprobó la recepción en donación de dos predios para construir Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI) en Ocotlán, Jalisco, y Ecatepec, Estado de México. Las instalaciones —que sustituyen al esquema tradicional de guarderías— ofrecerán 110 y 250 espacios respectivamente, buscando desahogar la alta demanda de atención a la primera infancia para familias trabajadoras.

Tren

Un operativo entre autoridades federales (SSPC y FGR-AIC) y de la CDMX (SSC) culminó con la detención de un hombre de 38 años que transportaba 217 kilogramos de cocaína. El aseguramiento ocurrió en el kilómetro 5+400 de la carretera México-Cuernavaca, luego de que los agentes interceptaran una camioneta de carga que realizaba maniobras intempestivas y detectaran la droga oculta en el vehículo.