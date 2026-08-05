Otro examen, la mejor opción: Soledad Funes

Al reconocer las frustraciones y críticas que provocaron la determinación de hacer un Examen de Control para confirmar el ingreso a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la doctora María Soledad Funes Argüello, integrante de la Comisión Técnica que revisó el examen de ingreso a la licenciatura 2026, aseguró que esta media está bien sustentada y fue la mejor alternativa.

La académica y experta en Ciencias Biomédicas por la UNAM, sostuvo que la recomendación de hacer un Examen de Control presencial fue una medida que sin duda se analizó en el marco de la convocatoria, la cual considera mecanismos de verificación, aunque reconoció que no se especifica cuáles, sí señaló que abren la posibilidad de acciones de verificación adicional de los resultados.

“Entiendo que no es una situación fácil, aún si uno obtuvo el puntaje que obtuvo por sus propios medios, es una situación frustrante. De verdad que lo compartimos, pero sí confiamos en que estas personas pueden obtener nuevamente ese ese puntaje.

“Y asegurando que sea de manera transparente, igualitaria, en igualdad de condiciones, de circunstancias, porque también el que una un grupo de personas haya utilizado ayuda externa, cualquiera que esta sea, para contestar el examen, pone a esa persona en una situación de ventaja sobre las demás. Y eso es lo que no podemos permitir”, defendió.

En este sentido, expresó que al interior de la Comisión fue amplia la discusión para llegar a esta determinación, pues se habló sobre que “sí es un tema para una persona que ya hizo su examen que se preparó durante meses, si es un tema que le digan de pronto, ¿sabes qué? Tienes que hacer otra vez el examen”.

Y aunque tenían claro que dentro de los múltiples escenarios ninguna de las soluciones era 100% ideal, ni iba a dejar satisfechas a todas las personas, la experta afirmó que siempre se consideró que fuera un mecanismo que permitiera darle certeza a las y los aspirantes, a la sociedad, y a la universidad, para tener claro que el “estudiante se ganó su lugar y no fue porque le pagó a alguien para hacer alguna tranza”.

Aunque la doctora Funes Argüello sostuvo que, hasta el momento, no se puede hablar o reconocer la existencia clara de trampas, por la falta de evidencias, sostuvo que el comportamiento atípico de los resultados, hizo ver irregularidades que llevaron a tomar esta medida, sumado a que no había posibilidad real de analizar los resultados de cada uno de los aspirantes. “Entonces, por eso decidimos recomendar un examen de control más general que para personas de manera individual”.

No obstante, llamó a no estigmatizar a los aspirantes aceptados ni a satanizar a las tecnologías.

Y es que sobre este último asunto, y al ser cuestionada sobre si valió la pena el riesgo de hacer un examen totalmente en línea y si la UNAM está preparada para transitar a esta modalidad, Soledad Funes afirmó que la incorporación de las nuevas tecnologías es algo a lo que la UNAM tiene que estar abierta, y se tiene que seguir discutiendo.

“Me parece fundamental que este proceso nos ha abierto la discusión sobre qué está detrás de todo esto… y el uso ético de los recursos tecnológicos (…) No tenemos que olvidar que lo que queremos es formar personas críticas, personas que que sepan utilizar la información, y no que le pidan a una herramienta digital que se que la dé por ellos”, dijo.

Señaló que hay muchas preguntas que quedan en el aire y que esta comisión sigue analizando para poder hacer recomendaciones futuras tanto de cómo abordar los mecanismos de selección de primer ingreso para la universidad, como el entender qué fue lo que pasó en lo que fue el primer examen de ingreso totalmente en línea.

Fijan fechas para prueba presencial

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dio a conocer las fechas en las que se aplicará el Examen de Control presencial a los cerca de 58,000 aspirantes.

El Examen de Control presencial se llevará a cabo entre el 12 y el 19 de agosto de 2026 en cuatro sedes: León, Guanajuato (12 y 13 de agosto); Oaxaca, Oaxaca (13 de agosto); Tijuana, Baja California (15 y 16 de agosto) y la Ciudad de México (17, 18 y 19 de agosto).

Se dijo que a partir de este miércoles 5 de agosto, las y los aspirantes que cumplen con los requisitos planteados en la recomendación de la Comisión Técnica de Personas Expertas, podrán consultar en el micrositio del Concurso de Selección Licenciatura 2026 los listados por programa, entidad académica y modalidad con el puntaje mínimo requerido para ser candidata o candidato a presentar el Examen de Control Presencial.