Larry Berge: "que en el futuro se diga que la MLS ha mejorado"

Larry Berge apareció en Manhattan para tomar el relevo como Comisionado de la MLS. Él fue el mejor de 125 posibles candidatos, el favorito de los propietarios de la liga.

El empresario del sector de capital privado, de 60 años, aprovechó su primera aparición como futuro Comisionado de la MLS para hablar de su pasión de toda la vida por el fútbol y compartir su visión para la próxima etapa de la liga.

“Al mirar hacia el futuro, dentro de cinco o diez años, espero que la gente no diga simplemente que la MLS ha crecido. Espero que digan que ha mejorado: mejor nivel competitivo, mejor desarrollo de jugadores, clubes más sólidos, vínculos más profundos con los aficionados, mayor éxito internacional y una liga que haya inspirado a más jóvenes de toda Norteamérica a enamorarse de este deporte”.

¿Cómo se eligió a Larry?

El proceso de planificación de la sucesión se inició el otoño pasado con la contratación de The Miles Group y la creación de un comité de siete miembros seleccionados por el mandatario de la liga, Don Garber. El grupo estuvo copresidido por Jimmy Haslam, propietario del Crew, y Bennett Rosenthal, copropietario de LAFC. Los demás integrantes fueron Cliff Illig (Sporting KC), John Ingram (Nashville SC), Jonathan Kraft (Revolution), Joe Mansueto (Fire) y Oliver Mintzlaff (Red Bull New York).

¿Las metas de Larry?

Berg comentó que su máxima prioridad será guiar a los propietarios hacia un modelo reformado de inversión en plantillas que mejore el espectáculo deportivo. Desde hace años se discuten nuevas normas que permitirían a los equipos gastar con mayor libertad más allá de las tres plazas de "jugador designado" (exentas del tope salarial); de hecho, en una reunión celebrada la semana pasada en Charlotte se trató una propuesta concreta para aumentar dicho tope.

"A fin de cuentas, lo que importa es la calidad sobre el terreno de juego —que depende en parte del modelo de inversión en la plantilla—, y eso es algo que los propietarios deben decidir colectivamente. Diría que esa es mi tarea principal. Creo que, si lo hago bien, obtendremos más ingresos por traspasos y por derechos de difusión, lo que se traducirá en un mejor espectáculo en el campo. Se generará un círculo virtuoso que conducirá a más traspasos y a mayores ingresos, tanto comerciales como por derechos de difusión”.

El nuevo comisionado no se comprometió a implementar dichos cambios —ni tampoco una nueva distribución por divisiones o un nuevo formato de *playoffs*— para el próximo verano, momento en que la MLS modificará su calendario para alinearse con el ecosistema futbolístico mundial; no obstante, expresó su confianza en que para entonces ya estén vigentes.

El futuro comisionado también adoptó la misma postura que su predecesor respecto al sistema de ascensos y descensos: se hizo eco de la reciente frase de Garber de "nunca digas nunca", aunque descartó que se trate de una posibilidad realista a corto plazo.