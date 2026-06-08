La visita del papa a Barcelona celebra el legado de Gaudí un siglo después de su humilde muerte

Cuando el arquitecto catalán Antoni Gaudí resultó herido de muerte después de que un tranvía lo atropellara en Barcelona en 1926, no recibió asistencia médica inmediata, ya que los transeúntes pensaron en un primer momento que se trataba de un vagabundo.

En aquel momento, dormía en una modesta habitación situada en los terrenos de la basílica de la Sagrada Familia, que se encontraba en construcción. A lo largo de su carrera, algunos de sus característicos edificios, ondulados y coloridos, fueron objeto de duras burlas en la prensa local.

Esta semana, sin embargo, 100 años después de la muerte de Gaudí, el papa León XIV visitará el miércoles Barcelona y su creación más famosa, la Sagrada Familia, para inaugurar su torre de Jesucristo, de 172.5 metros de altura.

La finalización de la estructura convierte a la Sagrada Familia en la iglesia más alta del mundo.

El legado de Gaudí atrae a millones de visitantes a Barcelona cada año y siete de sus obras son Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Los principales edificios de Gaudí en Barcelona generan unos ingresos anuales conjuntos de unos 240 millones de euros (276 millones de dólares) gracias a la venta de entradas, según el periódico catalán La Vanguardia.

La visita del papa León, la tercera de un papa, se produce un año después de que el Vaticano aprobara un paso importante hacia la canonización de Gaudí.

"La cosa que más llama la atención de la visita del papa León es justamente que, a pesar de bendecir la torre de Jesucristo (sic), viene a conocer a Gaudí como un amigo espiritual", dijo Chiara Curti, estudiosa de Gaudí y la arquitectura.

Curti señala que se está produciendo un cambio en la percepción de la obra de Gaudí. "Antes se criticaban sus obras, había también quien las apreciaba (...), pero ahora toda la atención es dirigida hacia la persona."

Arquitectura mágica

El historiador de arte neerlandés y biógrafo de Gaudí, Gijs van Hensbergen, afirmó que el reconocimiento de la Iglesia era adecuado para un hombre guiado por fuertes creencias religiosas.

"(Gaudí) encaja en la idea romántica del siglo XIX del artista bohemio, alguien que ha vivido dedicado a una misión, sin importarle lo que digan los demás", dijo, y añadió que Gaudí se sorprendería de su popularidad actual.

La construcción de la Sagrada Familia comenzó en 1882, pero sufrió un importante revés cuando el taller de Gaudí fue incendiado en 1936. Gracias a que los seguidores de Gaudí rescataron tantos bocetos y maquetas como pudieron, ahora está previsto que se termine alrededor de 2035, con tres fachadas y 18 torres.

El año pasado, 4.9 millones de personas visitaron la basílica, un nuevo récord, y el dinero recaudado con las entradas financia su construcción en curso.

Entre los visitantes de la semana pasada se encontraban los amigos checos Aneta Ederová, de 27 años, y Adam Bašta, de 26, que visitaron tres edificios de Gaudí durante una escala de ocho horas en Barcelona de su crucero.

Contemplando la Casa Milà de Gaudí, Ederová dijo que Barcelona siempre había estado en su "lista de deseos" y que los edificios de Gaudí eran "mágicos".

"Te llaman la atención de inmediato", dijo.