Ultraderechista o comunista, en Chile

Santiago, Chile. Los chilenos acudirán el domingo a las urnas para elegir a su próximo presidente en unos comicios marcados por la preocupación por la seguridad y la migración irregular. La exministra del Trabajo comunista Jeannette Jara y el ultraderechista José Antonio Kast encabezan las encuestas y se perfilan como los favoritos para disputar una segunda vuelta el próximo 14 de diciembre.

En un país donde los homicidios se triplicaron en la última década y los llamados “turbazos” o robos violentos se multiplicaron, el debate público se ha desplazado del impulso de reformas sociales hacia el control del crimen y de la frontera norte, por donde ingresan miles de migrantes, principalmente venezolanos.

Ambos candidatos han enfocado su campaña en el combate a la delincuencia y la migración irregular. En Chile, rico en cobre y litio y con una de las economías más sólidas del continente, viven unos 337,000 extranjeros indocumentados, la mayoría venezolanos, según cifras oficiales

Kast, abogado de 59 años y admirador declarado de Augusto Pinochet, ha centrado su campaña en un plan de mano dura contra la migración irregular, que incluye la construcción de un muro, el despliegue de 3,000 militares y la expulsión de extranjeros con antecedentes penales. “Tome sus cosas y váyase”, advirtió el candidato, quien dejó de lado temas como el aborto o el matrimonio igualitario.

"Los que van a tener miedo a futuro son los narcotraficantes, el crimen organizado y los terroristas. Chile va a tener un cambio real y radical", dijo Kast el lunes, en el último debate previo a la elección.

Del otro lado, Jara, de 51 años, promete reforzar la presencia policial y combatir el crimen organizado mediante el levantamiento del secreto bancario. Aunque defiende políticas de seguridad firmes, busca mantener el enfoque social del gobierno de Gabriel Boric, de quien fue ministra.

Voto obligatorio

Pese a liderar en intención de voto en primera vuelta, los analistas advierten que Jara enfrentará una difícil segunda vuelta, ya que Kast podría sumar apoyos de otros candidatos de derecha.

“La afiliación de Jara al Partido Comunista torna esta elección en una batalla cuesta arriba", plantea Michael Shifter, profesor de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Georgetown.

Más de 15.6 millones de ciudadanos están convocados a participar en unas elecciones donde, por primera vez, el voto es obligatorio y las sanciones por abstención podrían alcanzar los 100 dólares.