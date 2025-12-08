La UE denuncia declaraciones "completamente locas" tras los ataques de Musk

La Comisión Europea denunció este lunes las "declaraciones completamente locas" de Elon Musk después de que el propietario de X dijera que la UE debería ser "abolida".

"Eso forma parte de la libertad de expresión que nosotros cuidamos en la UE, y que permite incluso declaraciones completamente locas", declaró a la prensa la portavoz de la Comisión europea, Paula Pinho.

La Comisión Europea impuso el viernes a la red social X una multa de 120 millones de euros (unos 140 millones de dólares) en aplicación de la Ley Sobre los Servicios Digitales.

Esta sanción fue criticada por el equipo del presidente estadounidense Donald Trump, y por Elon Musk, quien publicó y compartió este fin de semana muchos mensajes anti-UE en X.

"La UE debería ser abolida y los Estados (miembros) recobrar su soberanía", dijo el hombre más rico del mundo.

El empresario respondió "es más o menos eso" a un mensaje de una usuaria que comparaba la UE a la Alemania nazi y la definía como "cuarto Reich".

La multa de la UE es "un ataque contra todas las plataformas tecnológicas de Estados Unidos y el pueblo estadounidense por gobiernos extranjeros", dijo en X el jefe de la diplomacia estadounidense Marco Rubio.

La multa a la red social busca castigar varias infracciones de la plataforma respecto a sus obligaciones de transparencia de acuerdo al reglamento europeo.

Sanciona el uso de marcas de verificación azules engañosas destinadas a certificar fuentes de información, falta de informaciones en torno a las publicidades, y el incumplimiento de la obligación de acceso a los datos internos por parte de investigadores autorizados.