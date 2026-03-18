“Se podrían mejorar las condiciones de la oferta por Commerzbank”

El director ejecutivo de UniCredit, Andrea Orcel, declaró el miércoles que no descarta mejorar las condiciones de la oferta del banco por Commerzbank si las negociaciones sobre la fusión arrojan un resultado positivo, aunque añadió que tal escenario es muy improbable.

UniCredit dio a conocer el lunes una Oferta Pública de Adquisición por 35,000 millones de euros íntegramente en acciones por Commerzbank, afirmando que no pretende hacerse con el control de su rival, sino iniciar conversaciones de fusión.

Orcel afirmó que las condiciones pueden mejorarse si el diálogo conduce a “un resultado con el que todas las partes interesadas se sientan cómodas”.

Describió la situación actual como subóptima para todos los involucrados. Expresó satisfacción por el comentario de Commerzbank de que el plan es un piso.

Dijo que incluso si la oferta eleva la participación solo ligeramente por encima del 30%, UniCredit será más abierto sobre los cambios que quiere impulsar en Commerzbank en el futuro.