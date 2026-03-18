Delcy Rodríguez destituye al ministro de Defensa

Caracas. El general en jefe Vladimir Padrino, arquitecto de la “lealtad absoluta” que los militares venezolanos juraron a Nicolás Maduro hasta su caída, fue destituido de la sensible cartera de Defensa, que ocupó desde octubre de 2014.

En el nuevo gobierno de Delcy Rodríguez duró menos de tres meses y será reemplazado por el general en jefe Gustavo González.

Padrino, de 62 años, defendió la doctrina “chavista” con la que hoy se define la ideologizada Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), golpeada tras la incursión militar estadounidense del 3 de enero.

“Ha sido el más alto honor de mi vida servir a la Patria como soldado, y proteger la paz y la unidad nacional durante todos estos años al frente del Ministerio del Poder Popular para la Defensa”, expresó Padrino.

El cambio más significativo

En una publicación en Telegram, Rodríguez agradeció a Padrino su servicio y lealtad a la patria, y anunció que se le asignarían “nuevas responsabilidades”, sin dar detalles.

El cambio en la cartera de Defensa es el más significativo hasta la fecha en el gabinete de Rodríguez y representa la degradación de un influyente oficial que controlaba las extensas fuerzas armadas venezolanas.