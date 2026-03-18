Niños ucranianos: radiografía de horror

En la labor diplomática, a menudo nos enfrentamos a cifras y reportes técnicos, pero el más reciente Informe de la Comisión Internacional Independiente de Investigación de las Naciones Unidas sobre Ucrania y el documento de conferencia de la Comisión relativo a la deportación, el traslado y las desapariciones forzadas de niños ucranianos no es un documento más. Es una radiografía del horror y un testimonio fehaciente de las graves violaciones al derecho internacional humanitario que la Federación de Rusia comete hoy mismo en suelo ucraniano.

Como representante de Ucrania en México, un país que históricamente ha defendido la libre determinación y los derechos humanos, considero imperativo compartir las conclusiones de este organismo internacional. Lo que la ONU ha documentado no son incidentes aislados; es una política de Estado sistemática diseñada para borrar la identidad de una nación a través de sus ciudadanos más vulnerables: los niños.

Las pruebas recopiladas demuestran que estas acciones no son "evacuaciones humanitarias", como pretende la propaganda rusa, sino crímenes de guerra. Los traslados se coordinan desde los niveles más altos del Kremlin, involucrando al presidente Putin. Se han creado condiciones para la permanencia a largo plazo de niños en Rusia mediante la concesión exprés de la ciudadanía rusa y la entrega a familias de acogida o adopción ilegal. Las autoridades rusas ocultan deliberadamente el paradero de los niños a sus padres y al Estado ucraniano, lo que constituye desapariciones forzadas y, por ende, crímenes de lesa humanidad.

El alcance de la agresión rusa documentado por la ONU confirma evidencias de abusos sistemáticos contra civiles y prisioneros de guerra. El desprecio por el debido proceso es total; se utilizan torturas para obtener confesiones y se falsifican pruebas en tribunales rusos. El informe revela el reclutamiento de ciudadanos de al menos 17 países mediante engaños o coacción para servir como carne de cañón en las fuerzas de ocupación.

Los materiales no son solo papel, son la base de evidencia para que, en un futuro cercano, la justicia alcance a los responsables en tribunales nacionales e internacionales.

Desde México, hago un llamado a la comunidad internacional y a la sociedad civil mexicana para intensificar la presión sobre el Estado agresor. Necesitamos garantizar el retorno inmediato de cada niño deportado ilegalmente reafirmando que la impunidad no es una opción frente a crímenes de lesa humanidad.

Ucrania espera la pronta adhesión de México a la Coalición Internacional para el Retorno de los Niños Ucranianos, fortaleciendo el compromiso histórico de este país con la justicia y los derechos humanos.

La paz solo será duradera si está construida sobre la justicia. No podemos permitir que el siglo XXI sea testigo de cómo se arrebata el futuro de una generación bajo el silencio de la comunidad global.