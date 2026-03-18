Las guerras y sus decepciones

Importante es la escueta reflexión de George Marshall que fue secretario de Estado del presidente Truman y autor de la reconstrucción europea después de la Segunda Guerra Mundial. Dijo: “la mejor guerra es la que se evita”.

También relevante fue la opinión reciente de un destacado veterano militar de Estados Unidos en el Congreso de su país advirtiendo sobre el elevado costo de las guerras y las pérdidas de seres humanos. Propuso mejorar los servicios sociales.

También en una guerra hay abundantes complicaciones: errores militares, pérdidas humanas, drogadicción, regreso traumático de los soldados.

La guerra de Vietnam duró 20 años. El presidente Nixon y su secretario de Estado, Henry Kissinger, la terminaron. Kissinger dijo: “Estados Unidos pagó por su aventura en Vietnam un precio totalmente desproporcionado a toda ganancia concebible. Sin duda fue un error haber invertido tanto a causas tan mal definidas”.

En Afganistán la intervención norteamericana fue catastrófica y finalmente cuando se salieron llegaron al poder los talibanes. En Irak el pretexto de la invasión fue que el país tenía armas químicas de destrucción masiva. No existían. Después de la salida del ejército norteamericano llegó una organización terrorista, el ISIS.

Lo que han dejado las intervenciones militares de Estados Unidos en Vietnam, Irak, Afganistán y Libia no fue la democracia sino el caos. La pregunta es, ¿Cómo puede Estados Unidos imaginar que puede exportar la democracia en las alas de los aviones F-16?

Trump inició su segundo gobierno estableciendo aranceles a sus socios y enemigos. Ahora interviene, junto a Israel, militarmente en Irán. En ambos ejércitos hay cientos de soldados muertos además de civiles.

Irán maneja varios grupos terroristas que operan dentro de la región y fuera de ella. Tiene además el apoyo de Rusia y de China.

En una comunicación que le hizo Albert Einstein a Chaim Weizmann, líder del movimiento sionista en noviembre de 1929, le dice: “Si en el futuro, nosotros no encontramos la vía de la cooperación honrada y del compromiso honrado con los árabes, entonces no habremos aprendido nada de nuestros dos mil años de sufrimientos y merecemos la suerte que tendremos (…)”.

Con la lógica del poder, no de la paz o de la seguridad, que llevó a Estados Unidos y a Israel intervenir en Irán, ahora con los resultados, Trump quiere la salida. Sin embargo, la guerra continua. El nuevo líder de Irán, Mojtaba Jamenei, ha organizado importantes operativos de venganza sustentados en principios chiitas tradicionales y con el apoyo del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

Ante la continuidad de la guerra, las perspectivas económicas mundiales son inciertas, particularmente en el mercado petrolero. El estrecho de Ormuz que permite el transporte de 20% del suministro energético mundial está cerrado, lo que ha hecho elevar el precio del petróleo.

Lo que han dejado las intervenciones militares de EU en Vietnam, Irak, Afganistán y Libia no fue la democracia sino el caos.