Banqueros, confianza y optimismo

En la cumbre bancaria, entre los banqueros más importantes que aquí se reúnen, se respira confianza y optimismo.

Ni los negros nubarrones del conflicto en Medio Oriente ni la incipiente revisión del T-MEC –que ayer inició formalmente–, merma su entusiasmo.

De los temas internos como la reforma judicial, la reforma a la ley de amparo o la reforma electoral, prácticamente no se habla.

Aunque si hay una demanda general de profundizar en la vigencia del Estado de Derecho, el abatimiento de la inseguridad y la certeza jurídica para las inversiones.

Hay diálogo entre el gobierno y los banqueros, aseguran la mayoría de los CEOs de las instituciones financieras.

El mensaje generalizado de los capitanes de la banca es que las instituciones del sector tienen solidez extraordinaria, notable capitalización y la disponibilidad para profundizar el financiamiento a los sectores productivos.

Cero pesimismo. Todos miran el futuro inmediato con el cristal del entusiasmo.

La expectativa de los analistas privados de que la economía registrará una tasa de crecimiento de entre 1.5 y 1.7% al cierre del año, los banqueros, lo observan como el inicio de una tendencia positiva.

Aunque tienen plena conciencia de que el potencial de crecimiento económico es mucho mayor, confían en que el diálogo entre el sector privado y el público, comienza a converger.

Ahora, desde el gobierno, dicen, ya se escucha el reconocimiento de la importancia de alcanzar una mayor tasa de crecimiento económico.

Y consideran todavía más positivo el hecho de que para hacer repuntar el dinamismo económico, se requiere reactivar la inversión privada.

Todos se refieren a la cifra de la Inversión Extranjera Directa, que registra un récord histórico de 40,871 millones de dólares, al cierre del año 2025.

Señalan la inversión por 100,000 millones de dólares que realizará el Consejo Nacional de Inversiones que encabeza el ingeniero Carlos Slim, para impulsar el crecimiento económico nacional bajo el esquema del Plan México y el Plan de Inversiones en Infraestructura para el Bienestar anunciados por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Todos hablan del capital que tiene la banca para financiar a los negocios.

El director general de Banamex y vicepresidente de la Asociación de Bancos de México, Manuel Romo, destaca la continuidad en el orden de las finanzas públicas, la política de certidumbre a inversionistas y el avance en el diálogo entre banqueros y autoridades en materia de digitalización de los medios de pago, en no utilizar tanto efectivo en la economía real y en la profundización de la bancarización.

El ejecutivo, sin embargo, pone el dedo en la llaga: una mayor demanda de crédito se genera con mayor certidumbre.

Pablo Elek, director general de Scotiabank México, subraya que la banca en México está muy sólida, bien capitalizada, sana y registra un crecimiento muy superior al de la economía.

Vislumbra una mucho mayor capacidad de desarrollo y crecimiento económico para México, pero también recalca que se requiere certidumbre.

Para la institución que representa, Elek señala la importancia del T-MEC. Scotiabank México es el único banco que está en los tres países.

El director general de HSBC México y también vicepresidente de la ABM, Jorge Arce, está enfocado en la digitalización y en los derechos y obligaciones de los bancos y sus clientes. En breve se difundirá un convenio que busca dar mayor transparencia en las relaciones entre el sistema bancario y los usuarios de la banca.

En un espectro más amplio HSBC está concentrado en el Plan México y los planes de crecimiento e inversión en la infraestructura del país.

No ve probable que se apruebe un tope a las comisiones en los medios de pago, pero tiene confianza en que se logrará un acuerdo que beneficie a los clientes y al mercado. El mayor triunfo, dice, será encontrar la manera de ampliar el mercado para todos.

Luis Brossier, director general de Citi México, tiene una perspectiva muy optimista.

Dice que el Plan México y el de Inversiones en Infraestructura son muy importantes para atraer inversiones de los fondos más importantes del mundo.

El monto de inversiones por atraer, es ilimitado, dice. Observa mucho apetito de los inversionistas en los esquemas mixtos que está ofreciendo el gobierno mexicano.

Citi México es la quinta franquicia en el mundo y su apuesta por México, es muy ambiciosa.

El nombre del juego entre banqueros e inversionistas, es confianza y optimismo.

Atisbos

El mensaje de la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, fue muy claro: la transformación del sector petrolero se basa en la consolidación de la soberanía energética.

La funcionaria señaló que el concepto de monopolio no aplica ni a Pemex ni a la CFE, ya que sus actividades son estratégicas para la nación.

Así lo dijo, en el evento conmemorativo por el 88 Aniversario de la Expropiación Petrolera, encabezado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.