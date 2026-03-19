Cuestionan diseño y ubicación de la refinería de Dos Bocas

Como lo identificó el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) desde el anuncio de la obra, la refinería de Dos Bocas se encuentra en una zona de alto riesgo a nivel del mar, con altas temperaturas, sismos, humedad y fuertes lluvias que provocan inundaciones, por lo que su diseño debería contar con estándares más rigurosos que otras plantas similares, situación que, según expertos, podría no cumplirse en esta obra en cuya barda perimetral ocurrió un incendio que dejó sin vida a cinco personas.

Según Petróleos Mexicanos (Pemex) el fuego fue provocado el martes por la presencia de hidrocarburos en concentraciones de agua causadas por las recientes precipitaciones, lo que resulta preocupante porque habla de posibles filtraciones de las cisternas de concentración o de errores en el drenaje del cual ya se había advertido desde el Ayuntamiento de Paraíso que ponía en riesgo al municipio al descargarse por la misma vía que los residuos habitacionales.

Gonzalo Monroy, de la consultora en temas de energía GMEC recordó que desde sus recomendaciones el IMP consideró necesario elevar dos metros las 586 hectáreas que componen la refinería de Dos Bocas, pero ello hubiera implicado al menos dos años más de construcción, lo que no era factible en los tiempos políticos de la pasada administración en que se buscó tener funcionando esta planta como una de las obras estrella del sexenio.

Si bien el costo de la refinería superó los 20,000 millones de dólares -cuando el compromiso para su construcción fue de 8,000 millones de dólares- realizar la elevación habría costado al menos 2,000 millones de dólares más, lo que no hubiera podido justificar el gobierno con su discurso de austeridad.

“Lo que estamos viendo puede ser resultado de falta de planeación y de las prisas con las que se hizo la refinería”, dijo, “no sabemos de dónde vino el agua, si fue una filtración de cisternas, de equipos, y por qué llegó ahí, al perímetro del polígono en que la seguridad también está a cargo de Pemex”.

Marcial Díaz, de Qua Energy Consulting, dijo a su vez que el que haya presencia de hidrocarburos cerca de complejos industriales de tratamiento puede ocurrir con regularidad en bajas concentraciones, sin embargo, lo que no es normal es que esas trazas alcancen niveles que permitan su inflamación en áreas abiertas. Eso apunta a posibles deficiencias en tres frentes críticos: integridad de sistemas de contención (diques, canalizaciones, trampas); separación efectiva de drenajes, del pluvial y el aceitoso, y capacidad de manejo de eventos extraordinarios, como lluvias intensas.

Por ello, este acontecimiento vuelve a poner sobre la mesa un tema estructural: la ubicación. Se trata de una instalación construida en una zona costera, baja y altamente expuesta a precipitaciones, inundaciones y variaciones en el nivel freático. Esto obliga a estándares de ingeniería más robustos en drenaje, contención y manejo de escurrimientos.

“Más que un hecho aislado, es una señal de que en instalaciones como Dos Bocas, la ingeniería de detalle y la gestión operativa deben estar alineadas con la realidad climática y geográfica del sitio”, dijo el experto.

Índice de accidentes

En el cuarto trimestre de 2025, el índice de frecuencia de siniestralidad de Pemex creció 38.1% anual a 0.29 accidentes por millón de horas-hombre laboradas con exposición al riesgo.

Esto quedó 32% por encima de la media global luego de que, en 2023, el estándar internacional se situó en 0.22 accidentes, según la Asociación Internacional de Productores de Gas y Petróleo (IOGP).