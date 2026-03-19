Textileros ven señales de reflote este 2026

Luego de una prolongada caída de 15 trimestres consecutivos, la industria textil mexicana frenó su caída al cierre del año pasado gracias a las políticas de ataque al contrabando, afirmó Rafael Torre Lamuño, presidente entrante de la Cámara Nacional de la Industria Textil (Canaintex).

En este escenario, la industria ya se enfoca en el proceso de “tejer” su recuperación bajo estrategias claves: el gobierno federal aumentará sus compras de productos nacionales, las tiendas venderán más ropa hecho en México y con el T-MEC se busca que el producto mexicano recupere terreno frente al chino en la región de América del Norte.

“Yo te podría decir que según los últimos datos del Inegi pues nosotros veíamos en una caída pronunciada durante 15 trimestres consecutivos negativos y en los últimos dos trimestres del año pasado logramos dejar de caer. Ahora lo que nos falta es tomar aire y empezar a subir”, dijo Torre Lamuño.

Según el Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI), del Inegi, durante el último trimestre del 2025 la actividad en el rubro de Insumos textiles y acabados creció 2.4% en comparación con el trimestre previo.

Para Torre Lamuño, el parteaguas que se dará con el Mundial de Futbol 2026, ya que el 100% de las camisetas alusivas a la Selección Mexicana serán hechas en México, con una producción de cinco millones de unidades, desde el hilo hasta confección mexicana, cuando en eventos anteriores eran productos importados desde Asia.

La industria textil tiene dos apuestas: crecer entre 20 y 25% anualmente en la venta de ropa y textiles en las tiendas departamentales, así como proveer al gobierno federal con producto nacional bajo la nueva Ley de Adquisiciones. “Vamos a empezar con la parte federal y estamos trabajando puntualmente con ropa hospitalaria e insumos médicos. Esas dos compras representan más de 3,000 millones de pesos”, abundó el aún presidente de la Canaintex, Rafael Zaga Saba.

Señaló que la industria textil estadounidense vive gracias a las compras del gobierno de Estados Unidos, que representan 3,000 millones de dólares cada año. “tenemos de ejemplo a nuestros vecinos y hay que replicarlo”.

Rafael Torre, quien encabeza al Grupo Textil Providencia, tomará protesta este jueves durante la Asamblea Ordinaria de la cadena fibra, textil y confección 2026. El empresario vislumbra un horizonte prometedor para recuperar “el tiempo de oro” del sector como el mayor generador de empleos en México, con hasta 1 millón 100,000 plazas.

Tras más de una década enfrentando a la ilegalidad y el contrabando desde Asia, el gobierno de Claudia Sheinbaum implementa políticas para frenar la ilegalidad, atacar el contrabando asiático y fortalecer las aduanas.

La industria textil opera a una capacidad instalada de 70%, que lo ha obligado a perder cerca de 100,000 empleos.

De acuerdo con datos del Inegi, las exportaciones del sector textil experimentaron una caída de 24% al cierre del 2025 contra el año previo, pasando de 9,300 millones a 7,500 millones de dólares, influenciadas en parte por el tipo de cambio.

Pese a ello, México se ha posicionado como un actor clave gracias al T-MEC. El país es el cuarto exportador de productos textiles a Estados Unidos y el origen de uno de cada tres pantalones de caballero vendidos en ese país.

La relación es de interdependencia: México es el cliente más importante de las exportaciones textiles de Estados Unidos, y a su vez, ese mercado es el principal destino de las exportaciones mexicanas. Esta integración regional, donde los productos mexicanos incorporan contenido estadounidense, contrasta con las importaciones de otras regiones que no aportan valor a la economía norteamericana, abundó el aún presidente de la Canaintex, Rafael Zaga Saba.