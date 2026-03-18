Economía chilena creció 2.5% en el 2025: Banco Central

El Producto Interno Bruto (PIB) de Chile se expandió 1.6% en el cuarto trimestre de 2025, comparado con el mismo período de 2024, informó este miércoles el Banco Central, con lo que la economía nacional creció un 2.5% durante todo el año pasado.

"Este resultado reflejó el desempeño de la demanda interna, la que fue impulsada tanto por la inversión como por el consumo", indicó el Banco Central en su informe Cuentas Nacionales sobre el desempeño anual en 2025. "Desde la perspectiva del origen, gran parte de las actividades económicas exhibieron cifras positivas".

El informe dio cuenta que el crecimiento del PIB se revisó dos décimas al alza de 0.5 a 0.7% para 2023 y de 2.6 a 2.8% para 2024.

El Banco Central informó también que durante el año 2025, la cuenta corriente registró un déficit de 4,349 millones de dólares, equivalente a 1.2% del PIB.

En 2025, el consumo de los hogares registró una expansión de 2.7%, con alzas en todos sus componentes y principal incidencia en el consumo de bienes no durables, donde destacaron las compras de vestuario y alimentos.

La sorpresa vino de la mano de la inversión, que creció 8.9% y el principal desempeño vino de la formación bruta de capital fijo, que avanzó 7% por mayores compras de equipos eléctricos y electrónicos y de transporte, como camiones y buses.