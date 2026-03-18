EU suavizará sanciones contra Venezuela para desbloquear petróleo

La administración Trump tiene la intención de tomar medidas adicionales para aliviar las sanciones contra el sector petrolero venezolano en un esfuerzo por aumentar la producción de crudo, ya que la guerra con Irán está provocando un aumento vertiginoso de los precios.

Según personas familiarizadas con el plan que pidieron no ser identificadas porque el plan no es público, las medidas, que podrían anunciarse esta misma semana, incluyen la emisión de más licencias individuales que permitan a las empresas extranjeras trabajar en Venezuela sin violar las sanciones estadounidenses.

Según fuentes cercanas al gobierno, se implementará un mecanismo más amplio que facilitará la entrada de un mayor número de empresas a Venezuela. No está claro si esta medida se concretará en una licencia general.

“El gobierno ya ha emitido numerosas licencias generales para facilitar el rápido progreso en las industrias minera y energética”, declaró Taylor Rogers, portavoz de la Casa Blanca, en un comunicado. “Seguiremos tomando medidas, cuando sea necesario, para restablecer la paz y la prosperidad en Venezuela”.

Según algunas fuentes, entre las empresas que están a punto de recibir autorización del Departamento del Tesoro de Estados Unidos para operar en Venezuela se encuentran una filial de la empresa estatal india ONGC Videsh Ltd, Maha Capital AB, con sede en Estocolmo, y J&F Investimentos, una unidad del gigante brasileño de la industria cárnica JBS Foods Group.

El Departamento del Tesoro, ONGC Videsh y J&F no hicieron comentarios de inmediato. Maha declinó hacer comentarios.

Hasta el momento, la administración Trump solo ha otorgado un puñado de licencias como parte de su plan para que empresas privadas inviertan aproximadamente 100,000 millones de dólares durante la próxima década para reconstruir el deteriorado sector petrolero del país.

Entre ellas se encuentran Chevron Corp., BP Plc, Shell Plc, Repsol SA, Eni SpA y Maurel et Prom SA.

La guerra en Irán, sin embargo, está presionando a Washington para que acelere sus esfuerzos en Venezuela, país que alberga algunas de las mayores reservas de crudo del mundo. Los futuros mundiales del petróleo se han disparado más de 40 % desde que Estados Unidos e Israel lanzaron sus ataques, lo que ha llevado los precios de la gasolina a su nivel más alto desde 2023.

Al igual que otras empresas interesadas en regresar, ONGC Videsh tiene una deuda pendiente de cientos de millones de dólares con la empresa energética estatal venezolana, Petróleos de Venezuela S.A. Reanudar sus operaciones en el país podría permitir a Ongc Videsh llegar a un acuerdo con Pdvsa para recuperar lo que se le adeuda.

En una teleconferencia sobre resultados celebrada el 13 de febrero, el director financiero de Ongc Videsh, Vivek Tongaonkar, dijo que la compañía está a la espera de directrices del gobierno estadounidense con respecto a Venezuela, y afirmó que "la situación está evolucionando en la dirección positiva".

Francisco Monaldi, director de política energética latinoamericana del Instituto Baker de Políticas Públicas de la Universidad Rice, afirmó que Venezuela no está en condiciones de producir suficiente petróleo adicional con la rapidez necesaria para compensar el alza de los precios mundiales.