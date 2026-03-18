Perú, país más demandado ante la Ciadi en la región

Como consecuencia de dos casos nuevos registrados en lo que va del 2026, Perú nuevamente es el país de América Latina que más casos activos tiene ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi).

Con 23 disputas en curso, nuestro país ha vuelto a la cima del "podio" en este tribunal internacional, según pudo constatar Gestión. Con este avance en el ranking, Perú deja atrás a México (21), que encabezaba la lista al menos hasta el 12 de enero. En solo dos meses, Perú lo superó.

Contrario a 2024, donde Perú sumó cuatro casos en el Ciadi, en 2025 solo se agregó un caso a la lista: Brookfield, el gestor de fondos canadiense, que decidió llevar al país ante este tribunal.

Como se sabe, la razón responde a que reclaman una "expropiación agresiva" de la concesión que tenía Rutas de Lima en la capital con peajes. En lo que va del 2026, ya se superó el registro del 2025, con dos expedientes nuevos.

Curiosamente, y sin estar vinculado directamente a la coyuntura, las nuevas controversias del 2026 son del sector energético, tan agitado recientemente por el fallo del ducto de gas de Camisea, así como los efectos de la guerra en Medio Oriente en los precios del petróleo.

El primero se registró el 22 de enero. Upland Oil demandó ante el Ciadi a Petroperú. Su queja responde a que fue descalificado en 2025, en más de una oportunidad, para operar el Lote 192 por presunta incapacidad financiera.

Ricardo Ampuero, experto en arbitrajes internacionales, recordó que el sector energía es uno de los más regulados en Perú, lo que hace que cualquier cambio regulatorio o de otro tipo, pueda derivar en disputas complejas.

"Se ha vuelto relativamente común que controversias tributarias se lleven al plano internacional por inversionistas extranjeros. Los nuevos tratados de inversión incorporan excepciones específicas para delimitar el alcance de las disputas tributarias", dijo.