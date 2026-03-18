Israel ataca yacimiento iraní; Trump recula

Teherán. El enorme yacimiento de gas iraní de Pars fue alcanzado el día de ayer, por parte de Israel y con el conocimiento del presidente Trump, en respuesta, Irán lanzó ataques a Catar y contra Arabia Saudita, en lo que Teherán prometió que serán embates contra objetivos petroleros y gasísticos en todo el golfo Pérsico. La gigante petrolera estatal de Catar, QatarEnergy, informó de “daños importantes” después de que la ciudad industrial de Ras Laffan, un centro neurálgico de la industria energética, fue alcanzada por misiles iraníes.

Por la tarde, el presidente Donald Trump dijo que Israel no volverá atacar planta gasífera iraní.

Arabia Saudita, por su parte, dijo que había interceptado y destruido cuatro misiles balísticos lanzados hacia Riad, además de un intento de ataque con drones contra una instalación de gas en el este del país.

A esto se suma el problema del bloqueo del estrecho de Ormuz, principal vía del comercio marítimo de hidrocarburos.

La escalada amenaza con agravar una interrupción sin precedentes del suministro energético mundial que ha aumentado la presión política sobre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El presidente estadounidense, Donald Trump, está en una pugna con sus aliados para que lo ayuden en una misión militar para reabrir este paso.

La escalada de ayer ocurría mientras Israel mataba al ministro de Inteligencia iraní Esmail Jatib, un día después del ataque contra el influyente jefe del Consejo Superior de Seguridad Nacional, Alí Larijani.

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, informó que Jatib fue "eliminado" en un bombardeo nocturno y anunció que su gobierno dio carta blanca al ejército para abatir a cualquier dirigente de la república islámica en el punto de mira.

El líder supremo, Mojtaba Jamenei, advirtió que los responsables del ataque pagarán por la sangre derramada.

Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de la República Islámica, amenazaron la noche de ayer con intensificar sus ataques si el sector energético iraní volvía a ser blanco de ataques, tras el bombardeo contra una importante instalación de gas.

“Les advertimos una vez más de que han cometido un grave error al atacar la infraestructura energética de la República Islámica, cuya respuesta ya se está llevando a cabo”, anunciaron en un comunicado difundido por los medios de comunicación iraníes.

“Consecuencias incontrolables”

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, advirtió que los ataques contra infraestructuras energéticas pueden tener “consecuencias incontrolables”, después de que el inmenso yacimiento de gas SouthPars-North Dome fuera blanco de un ataque.

En Líbano, segundo frente principal de la guerra, Israel mantiene su ofensiva contra el movimiento chií proiraní Hezbolá.

El centro de Beirut ha sido alcanzado por ataques israelíes que han causado 12 muertos, entre ellos un responsable de la cadena de televisión de Hezbolá.

Por su parte, la Unión Europea ha instado a Israel a cesar sus operaciones en el Líbano, preocupada por una situación humanitaria ya “catastrófica” con más de un millón de personas desplazadas.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, dijo que el Gobierno de Trump anunciaría “un par de cosas” en las próximas horas para hacer frente al aumento de los precios de la gasolina.