Se han pensionado 112,737 trabajadores vía afore; la tasa de reemplazo es de 71%: Consar

Entre el 2021 y el 2025, un total de 112,737 trabajadores obtuvieron su pensión bajo el régimen de las afores con una tasa de reemplazo de 71%, la mayoría con pensión garantizada, de acuerdo con la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

De todos esos pensionados 5,464 fueron trabajadores de la generación de transición que optaron por retirarse bajo el régimen 97 (afores) y todos ellos tuvieron una pensión garantizada.

Mientras que los 107,273 trabajadores de la generación afore que obtuvieron una pensión, 281 optaron por una renta vitalicia, 18 por un retiro programado y el resto obtuvieron una pensión garantizada.

En su informe trimestral al Congreso de la Unión, la Consar detalló que de no haberse reducido las semanas mínimas de cotización en las reformas del 2020, el número de pensionados entre el 2021 y el 2025 habría sido de solo 11,392, es decir, solo 10% de los 112,737 pensionados que hubo.

Además de que, sin las reformas del 2020, la tasa de reemplazo obtenida por esos 11,392 pensionados habría sido de 54% y no de 71% como en realidad fue para los más 112,000 pensionados.

La tasa de reemplazo es el porcentaje del salario del último empleo de un trabajador que recibe como pensión al jubilarse.

Reducción de semanas

El especialista en pensiones y fundador de la consultora Yo Jubilado, Moisés Pérez Peñaloza, recordó que uno de los cambios más importantes de las reformas del 2020, fue la reducción de las semanas mínimas de cotización de 1,250 a 750.

Esto debido a que “la gente no estaba llegando al mínimo de semanas cotizadas y les estaban dando negativa de pensión”, es decir, cuando la afore no da pensión al trabajador y, en su lugar, le entrega en una sola exhibición todos los ahorros que haya acumulado en su cuenta individual.

“Además, los saldos que entregaban eran muy bajos porque las aportaciones obligatorias igualmente eran bajas”, explicó el especialista.

Fue por ello que el gobierno redujo el mínimo de semanas cotizadas, con el fin de que más trabajadores pudieran acceder a una pensión mínima garantizada (de un salario mínimo) sin importar el saldo que tuvieran en su cuenta de ahorro para el retiro.

¿Cuántas semanas se necesitan en el 2026?

Para este 2026, la pensión mínima garantizada es de 10,636.54 pesos mensuales y ésta se entrega a todos aquellos trabajadores que tengan al menos 875 semanas cotizadas, incluso si el saldo acumulado en su cuenta no es suficiente.

Aquellos trabajadores que tengan en su cuenta afore suficientes ahorros, pueden optar por un retiro programado consistente en que, a partir de su saldo, edad y esperanza de vida, se les va a entregar mensualmente una pensión hasta que sus ahorros se agoten.

O bien, los trabajadores con suficientes recursos en su afore, igualmente pueden optar por una renta vitalicia, en la que igualmente a partir del saldo en su cuenta individual, recibirán una pensión fija de por vida.

En la modalidad de renta vitalicia, la pensión la paga una aseguradoras; en la de retiro programado la paga la afore, mientras que en la de la pensión mínima garantizada una parte se paga con tus ahorros y el resto el gobierno federal.

Cabe resaltar que a partir del 2022, las semanas mínimas de cotización para poder pensionarse están incrementando año con año, para llegar a 1,000 semanas en el 2031.

Solo en el 2025, un total de 37,065 trabajadores se habrían pensionado bajo el Régimen de las afores, el mayor registro en un solo año desde 2022, el primer año en el que se comenzaron a ver los beneficios de las reformas del 2020.

¿Cómo pensionarse?

El Régimen pensionario del 97 (el de las Afores) aplica para aquellos trabajadores que comenzaron a cotizar en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a partir del 1 de julio de 1997 en adelante.

Los requisitos necesarios para pensionarse en este régimen son: un mínimo de 875 semanas de cotización al 2026, tener de 60 a 64 años para pensión Cesantía, tener 65 años o más pensión por Vejez y contar con tu Expediente de Identificación de Trabajador actualizado, que se genera en la afore.

Asimismo, se necesitan varios documentos oficiales: identificación oficial, estado de cuenta de la afore o algún comprobante que acredite el registro en una administradora, estado de cuenta bancario con CLABE y la resolución o negativa de pensión emitida por el IMSS.

Cabe resaltar que los trabajadores de la generación de transición igualmente se pueden pensionar en el Régimen de las afores, aunque los recomendable es que busquen asesoría para que puedan tomar la mejor decisión de si les conviene eso o pensionarse bajo el régimen de la Ley del 73.