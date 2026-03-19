¿Qué hacemos con el otro 84% del dinero?

Es conveniente recordarlo a los banqueros que hoy se reúnen en Cancún.

Nacido en la colonia Roma, no puedo escapar de mi herencia chilanga, pero eso no me exime de ser, como el resto de mis paisanos, un gran provinciano.

Para los nacidos en la Ciudad de México que han trepado más allá de la clase media, México empieza en Coyoacán y acaba por ahí de Polanco. Con base en esa vida que transita eventualmente por la colonia Del Valle y por trámites ocasionales en el Centro Histórico, juzgamos que el resto de México vive en rezago cultural y económico frente al vasto poder capitalino.

Para mis coterráneos, un recordatorio: el 84 por ciento de los negocios y del dinero mexicanos está fuera de la Ciudad de México. Ése es el porcentaje del PIB repartido en ciudades como Tijuana, Puebla, León, Querétaro, San Luis Potosí, Mérida y Aguascalientes, que respectivamente representan el 4, el 3.5, el 2.2, el 2.1, el 1.6, el 1.4 y el 1.3 por ciento del producto interno bruto nacional.

Y no he mencionado Monterrey ni Guadalajara.

Entiendo la relevancia de atender un pastel tan concentrado entre el Popo y el Ajusco, pero el problema es que por él se pelean unas 25 millones de personas todos los días. Tanto las que duermen en la Ciudad de México como las que no.

Por eso comprendo la lógica de empresas como Seale & Associates, que presume ser el banco número uno en fusiones y adquisiciones en México.

Sin ellos no podrían entenderse transacciones como las ventas de la transportadora de farmacéuticos NTA a DHL; de GIS a Vitromex; o de Cafenio a Femsa, mejor conocido ahora como café Andatti.

Son transacciones individuales por más de 100 millones de dólares cada una.

Ayer, Capital Rión publicó su compendio de tratos que incluyó, entre otras operaciones, la adquisición de un terreno de 113 millones de dólares en Tijuana por parte de Fibra Macquarie; y Fibra Storage compró uno más modesto, de 1.3 millones de dólares, en Juriquilla. Amén de la compra que hizo Guala Closures, empresa italiana especializada en soluciones de tapas y empaques para bebidas y productos farmacéuticos, del negocio de fabricación de tapas rosca a Vinventions, en Rosarito.

Y desde Monterrey —donde los regios apenas bajan un pie de la cama y ya le llamaron a un amigo para hacer un nuevo negocio— el equipo de Prodensa avisa del arribo de la contract manufacturing, o manufactura por contrato.

Es un modelo de negocio en el cual una empresa subcontrata la producción total o parcial de sus productos a un proveedor especializado.

La contratante aporta el diseño, la ingeniería y las especificaciones técnicas, mientras que la empresa contratada aporta la infraestructura, la maquinaria, la mano de obra y la experiencia productiva.

Vaya, lo que quiero decirles es que hay mucho negocio pasando mientras acá andamos comprando churros y pepitas en la manifestación de los maestros en el Ángel de la Independencia.

Eso es relevante en el contexto de la Convención Bancaria, en la que hoy representantes de los grupos financieros del país revisarán las cuentas nacionales en las costas de Quintana Roo.

Lo es también ante la disponibilidad de casi 5,000 millones de pesos (270 millones de dólares) en el Fondo de Fondos de Nafin para quien tenga en marcha negocios que puedan registrar propiedad intelectual.

Porque, a decir de Pablo Coballasi, presidente de la Amexcap, los fondos de inversión de esta organización —que agrupa a los administradores de grandes fortunas de México— tienen listos para disparar unos 45,000 millones de pesos más a partir de esta apuesta de Nacional Financiera.

Vaya, 50,000 millones de pesos que buscan destinatario de aquí al final de abril.

Muy lejos están de donarlos. La idea es hacer negocio: aportar a emprendedores con empresas en marcha, en el afán de generar más negocio.

Ya les hablaré más de venture capital mañana. Hoy la invitación es salir de la Roma e ir a cazar el 84% de los negocios en México.