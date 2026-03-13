Capturan en Bolivia al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset

El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, buscado por Estados Unidos y otros países, fue detenido este viernes en Bolivia.

"Sebastián Marset fue detenido este viernes en la madrugada. Fue un operativo de la Policía boliviana", señaló un funcionario del Ministerio de Gobierno boliviano a la AFP que requirió la reserva de su identidad.

“Hay un operativo que se desplegó en la madrugada, desde las dos de la mañana están trabajando los colegas de Bolivia para acorralarle a él y a su estructura”, dijo Jalil Rachid, titular de la Secretaría ⁠Nacional Antidrogas ⁠de ⁠Paraguay (SENAD), a la radioemisora ABC ⁠Cardinal.

“La información que yo recibí es que es positivo, que ya se le tiene asegurado a él (Marset)”, ⁠agregó Rachid.

Marset llevaba prófugo desde 2023 y se sospechaba que circulaba por varios países sudamericanos, como Venezuela, Brasil y Paraguay. El Departamento de Justicia estadounidense ofrecía 2 millones de dólares por información que llevara a su captura.

El operativo se realizó en Santa Cruz de la Sierra, en el este de Bolivia, donde cientos de policías fueron movilizados, constató un periodista de la AFP.

Marset fue llevado al aeropuerto de Viru Viru de la ciudad. Otras cuatro personas más fueron detenidas.

En julio de 2023, Marset había huído de la casa donde residía justamente en Santa Cruz un día antes de un megaoperativo de la policía para capturarlo, junto a su esposa y sus hijos.

El Departamento de Justicia estadounidense anunció en mayo de 2025 la apertura de un acta de acusación contra Marset por "lavado de dinero" procedente de ganancias del narcotráfico a través de instituciones financieras estadounidenses.

Cartwright Weiland, un alto cargo de la Oficina de Asuntos Internacionales sobre Narcóticos y Aplicación de la Ley estadounidense, señaló entonces que el uruguayo era "uno de los fugitivos más buscados en todo el cono sur" y "objeto central de una importante investigación sobre el crimen organizado en Paraguay".

También era buscado por Uruguay y Brasil.