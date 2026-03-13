Hegseth cree que el nuevo líder de Irán está herido y probablemente desfigurado

El nuevo ⁠líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, está herido y probablemente desfigurado, dijo este viernes el secretario de Defensa ⁠de Estados Unidos, Pete Hegseth, ⁠quien puso en duda su capacidad para ejercer el liderazgo tras casi dos semanas de ataques estadounidenses e israelíes contra Irán.

Los iraníes no han visto a Jamenei desde que una asamblea clerical lo eligió el domingo, y sus primeras declaraciones las leyó un presentador de televisión el jueves. En el comunicado, prometió mantener cerrado el estrecho de Ormuz y pidió a los países vecinos que cierren las bases estadounidenses en su territorio o se arriesguen a ser blanco de ataques.

Un funcionario iraní dijo a Reuters el miércoles que el recién nombrado líder supremo había sufrido heridas leves, pero que seguía en funciones, después de que la televisión estatal lo describió como un herido de ⁠guerra.

"Sabemos que el nuevo y ⁠llamado líder no tan ⁠supremo está herido y probablemente desfigurado. Ayer emitió un comunicado. Uno ⁠débil, en realidad, pero no había voz ni vídeo. Era un comunicado escrito", dijo Hegseth en una rueda de prensa.

"Irán tiene muchas cámaras y muchas grabadoras de voz. ¿Por qué una declaración escrita? Creo que ya saben por qué. Su padre está muerto. Está asustado, ⁠está herido, está huyendo y carece de legitimidad".