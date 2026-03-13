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Hegseth cree que el nuevo líder de Irán está herido y probablemente desfigurado
El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, está herido y probablemente desfigurado, dijo este viernes el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth.
El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, está herido y probablemente desfigurado, dijo este viernes el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, quien puso en duda su capacidad para ejercer el liderazgo tras casi dos semanas de ataques estadounidenses e israelíes contra Irán.
Los iraníes no han visto a Jamenei desde que una asamblea clerical lo eligió el domingo, y sus primeras declaraciones las leyó un presentador de televisión el jueves. En el comunicado, prometió mantener cerrado el estrecho de Ormuz y pidió a los países vecinos que cierren las bases estadounidenses en su territorio o se arriesguen a ser blanco de ataques.
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Un funcionario iraní dijo a Reuters el miércoles que el recién nombrado líder supremo había sufrido heridas leves, pero que seguía en funciones, después de que la televisión estatal lo describió como un herido de guerra.
"Sabemos que el nuevo y llamado líder no tan supremo está herido y probablemente desfigurado. Ayer emitió un comunicado. Uno débil, en realidad, pero no había voz ni vídeo. Era un comunicado escrito", dijo Hegseth en una rueda de prensa.
"Irán tiene muchas cámaras y muchas grabadoras de voz. ¿Por qué una declaración escrita? Creo que ya saben por qué. Su padre está muerto. Está asustado, está herido, está huyendo y carece de legitimidad".