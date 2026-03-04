Defensas de la OTAN destruyen misil de Irán rumbo al espacio aéreo de Turquía: ¿Qué se sabe?

Los ⁠sistemas de defensa aérea y antimisiles de la ⁠OTAN estacionados en el Mediterráneo oriental destruyeron un misil balístico lanzado desde Irán cuando se dirigía al espacio aéreo turco ⁠tras pasar por Siria ⁠e Irak, según informó esete miércoles el Ministerio de Defensa turco.

El incidente supone la primera vez que Turquía, miembro de la OTAN y vecina de Irán al noroeste, se ve envuelta en el conflicto cada vez mayor entre Irán y Estados Unidos e Israel, en el que ahora participan varios países de la región.

"Advertimos a todas las partes que se abstengan de realizar acciones que puedan provocar una mayor escalada del conflicto en la región. En este contexto, continuaremos consultando con la OTAN y nuestros otros aliados", afirmó el ministerio, añadiendo que no hubo víctimas ni heridos.

"Se tomarán con determinación y sin vacilaciones todas las medidas necesarias para defender nuestro territorio y nuestro espacio aéreo. Recordamos a todas las partes que nos reservamos el derecho de responder ⁠a cualquier acción hostil contra nuestro país", ⁠añadió.

Otras dos declaraciones iniciales ⁠de altos funcionarios turcos sobre el incidente no mencionaron el artículo ⁠4 de la OTAN, que establece que los aliados "se consultarán mutuamente siempre que, en opinión de cualquiera de ellos, la integridad territorial, la independencia política o la seguridad" de un miembro se vea amenazada.

Ankara afirmó que los restos del misil de defensa aérea que interceptó el misil balístico cayeron en el ⁠distrito de Dortyol, en la provincia de Hatay, en el sureste de Turquía.

La OTAN condena el lanzamiento contra Turquía

La OTAN ⁠condenó de Irán contra Turquía, ⁠según dijo este miércoles ⁠la portavoz Allison Hart.

"Condenamos Irán Turquía. La OTAN se mantiene firme junto a todos sus aliados, incluida Turquía, mientras Irán continúa con sus ataques indiscriminados en toda la región. Nuestra postura de disuasión y defensa sigue siendo firme ⁠en todos ⁠los ⁠ámbitos, incluidos los relacionados con ⁠la defensa aérea y antimisiles", afirmó Hart.