Trump vuelve a rechazar un alto al fuego para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania
El presidente Donald Trump se reunió este lunes con su par ucraniano, Volodimir Zelenski, en la Casa Blanca para avanzar en alguna negociación sobre el conflicto bélico.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró el lunes que no considera necesario un alto el fuego para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, en línea con la posición del presidente ruso, Vladimir Putin, con quien se reunió la semana pasada.
"No creo que se necesite un alto el fuego", dijo Trump, sentado junto al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en la Casa Blanca.
"Sé que podría ser bueno tenerlo, pero también puedo entender estratégicamente por qué un país u otro no lo querría. Tienes un alto el fuego y ellos reconstruyen y reconstruyen y reconstruyen y sabes, tal vez no quieran eso".
(Información en desarrollo)