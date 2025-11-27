Buscar
Trump confirma muerte de elemento de la Guardia Nacional atacada en Washington

El presidente de Estados Unidos anunció el jueves la muerte de Sarah Beckstrom, uno de los dos miembros de la Guardia Nacional baleados el miércoles.

El director del FBI, Kash Patel (izq.), mira las fotografías de los dos soldados de la Guardia Nacional de Virginia Occidental baleados en Washington, D.C., junto con imagen del sospechoso del tiroteo del 27 de noviembre de 2025.AFP

AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el jueves la muerte de Sarah Beckstrom, uno de los dos miembros de la Guardia Nacional baleados la víspera cerca de la Casa Blanca, y dijo que el otro joven soldado herido sigue "luchando por su vida".

"Sarah Beckstrom, de Virginia Occidental (...) una persona muy respetada, joven y hermosa, que comenzó su servicio en junio de 2023, destacada en todos los aspectos, acaba de dejarnos. Ya no está entre nosotros", señaló el mandatario republicano durante un discurso televisado.

"El otro joven está luchando por su vida. Está muy mal", dijo Trump.

