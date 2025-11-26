Dos elementos de la Guardia Nacional fueron atacados a tiros cerca de la Casa Blanca

Dos miembros de la Guardia Nacional fueron atacados a tiros este miércoles en Washington, cerca de la Casa Blanca, y están gravemente heridos, un hecho descrito por el gobierno como una "situación trágica".

"Les pido que recen conmigo por los guardias nacionales baleados hace instantes en Washington", escribió la secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem.

La portavoz del gobierno, Karoline Leavitt, señaló de su lado que "la Casa Blanca ha sido informada de esta situación trágica y el presidente (Donald Trump) se mantiene al tanto".

El mandatario indicó poco después que los dos militares se encuentran en estado crítico.

Un sospechoso fue arrestado, informó la policía de la capital estadounidense, mientras helicópteros sobrevolaban la zona.

"El animal que disparó a los dos guardias nacionales, ambos gravemente heridos y ahora en dos hospitales diferentes, también tiene heridas graves, pero más allá de eso pagará un muy alto precio", escribió Trump en su red Truth Social.

Periodistas de la AFP vieron, a dos calles de la Casa Blanca, a una persona vestida de uniforme militar siendo evacuada en una camilla.

Tres personas víctima de disparos de arma de fuego fueron atendidas por los servicios de emergencia, informaron a la AFP los servicios de rescate de la ciudad.

"Escuchamos disparos. Estábamos esperando en el semáforo en rojo y hubo varios disparos", relató a la AFP Angela Perry, una agente de seguridad de 42 años que estaba en su coche con sus dos hijos.

Perímetro cerrado

"Se podía ver a miembros de la Guardia Nacional corriendo hacia el metro, armas en mano", agregó Perry.

La zona fue cerrada y decenas de vehículos de policía y otras fuerzas de seguridad locales y nacionales fueron enviados al lugar.

Militares de la Guardia Nacional están desplegados, a petición del presidente Trump, desde agosto en la capital estadounidense.

Había 2,175 militares desplegados a mediados de noviembre, según recientes estadísticas militares.

El gobierno del distrito acusa al Ejecutivo federal de exceder sus poderes.

Desde junio, el presidente republicano ha enviado a la Guardia Nacional sucesivamente a Los Ángeles (oeste), Washington y Memphis (sur), en contra de la opinión de las autoridades locales demócratas.

Alega que estos despliegues son necesarios para combatir la delincuencia y apoyar al ICE, el organismo federal que es punta de lanza de la política antiinmigración de Trump.