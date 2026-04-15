Trump amenaza con incumplir acuerdo comercial con Reino Unido; Starmer responde sobre la guerra

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este miércoles con incumplir los términos del acuerdo comercial con Reino Unido y ha vuelto a quejarse de las políticas domésticas británicas y de la postura de su primer ministro, Keir Starmer, en lo referente a la ofensiva contra Irán.

"Tenemos un buen acuerdo comercial, mejor de lo esperado, pero eso siempre puede cambiar", afirmó Trump en una breve entrevista con la cadena de televisión británica Sky News, donde abordó este pacto, alcanzado en 2025 y que limita al 10% los aranceles estadounidenses.

A medida que la relación entre ambos países parece deteriorarse, Trump se burla de Starmer por querer consultar con su equipo las peticiones militares de Washington y acusó a Londres de negarse a explotar sus recursos petrolíferos en el mar del Norte, en medio de la crisis energética provocada por la guerra en Irán.

Por su parte, el primer ministro británico respondió a estas declaraciones desde su tribuna de la Cámara de los Comunes, donde ha declarado que la postura de su Gobierno sobre la guerra en Irán "ha sido clara desde el principio".

"No nos vamos a ver arrastrados a esta guerra. No es nuestra guerra. (...) No voy a cambiar de opinión. No voy a ceder", remarcó Starmer, quien ha añadido que ha estado recibiendo "mucha presión" para adoptar otro papel en el conflicto.

"No nos conviene, como nación, unirnos a esta guerra, y no lo haremos. Sé cuál es mi postura", respondió Starmer cuando la oposición le preguntó acerca de estas declaraciones y sobre la posibilidad de cancelar la próxima visita de Estado de los reyes de Inglaterra a Estados Unidos, prevista para finales de mes.

Starmer descartó cancelar esta visita de cuatro días de los reyes Carlos III y Camila a pesar de que las relaciones entre ambos gobiernos no pasen por su mejor momento y ha recordado que ese encuentro tiene con finalidad conmemorar el 250 aniversario de las relaciones y la independencia de Estados Unidos.

"La monarquía es un importante recordatorio de los lazos de larga data y la relación perdurable entre nuestros dos países, que son mucho más importantes que cualquier persona que ocupe un cargo en un momento dado", explicó, según recoge la prensa británica.

El año pasado, Trump y Starmer acordaron implementar un pacto comercial favorable en comparación con los acuerdos alcanzados con muchos otros aliados de Estados Unidos, comprometiéndose a reducir los aranceles sobre exportaciones británicas clave y aumentar las cuotas de Reino Unido sobre ciertos productos agrícolas estadounidenses.

Estas declaraciones se producen en medio de un acalorado intercambio entre los líderes de ambos países sobre la reticencia de Reino Unido a involucrarse en mayor medida en la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán. Para el magnate neyorquino, las relaciones se atraviesan un momento que ha descrito como "triste".

Así, dijo sentir aprecio por Starmer, pero ha lamentado que haya cometido "errores trágicos, como limitar la perforación petrolífera en el mar del Norte". "Amo su país y me encantaría verlo prosperar, pero si tienen malas políticas de inmigración y malas políticas energéticas, tienen lo peor de ambos mundos. No pueden tener éxito, es imposible", zanjó Trump.