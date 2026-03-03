Bill Clinton rompe el silencio sobre fotos con Jeffrey Epstein y niega conocer sus crímenes

El expresidente estadounidense Bill Clinton explicó las fotos virales que fueron publicadas de los archivos del caso Jeffrey Epstein, en las que se le ve en un jacuzzi y en una piscina con una mujer, cuyo rostro está censurado.

Clinton y su esposa, la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, rindieron declaración la semana pasada ante un comité del Congreso que investiga al delincuente sexual convicto Epstein y a su cómplice, Ghislaine Maxwell.

Clinton dijo al Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, dominado por los republicanos, que no tenía conocimiento de los crímenes sexuales de Epstein, quien fue hallado muerto en una celda en Nueva York en 2019 mientras esperaba ser juzgado por tráfico sexual.

En la audiencia, el expresidente de 79 años respondió preguntas sobre la foto en la que se le ve en un jacuzzi con una mujer con la cara cubierta por un rectángulo negro y sobre otra imagen en la que se le ve nadar en una piscina junto con Maxwell y una mujer sin identificar.

Clinton dijo que las fotos fueron tomadas en un hotel durante una visita a Brunéi, por invitación del sultán, quien estaba interesado en respaldar la iniciativa sobre el sida de la Fundación Clinton.

"Me invitó a quedarme allí y dijo: 'Quiero que se quede en este hotel y espero que use la piscina", refirió Clinton. "Nadé un rato. Me senté cinco minutos en el jacuzzi o el tiempo que fuera, y luego me levanté y me fui a la cama", dijo.

"También creo que había un agente del Servicio Secreto al otro lado de la piscina", comentó. Clinton señaló que no sabía quién era la mujer sin identificar en las fotos, pero que creía que era parte del grupo del viaje. "No sé quién es", afirmó.

Preguntado sobre si había "mantenido alguna actividad sexual" con la mujer en las fotos, Clinton respondió: "No". Hillary Clinton dijo a la comisión que no conoció a Epstein, y Bill Clinton aseguró que rompió sus lazos con él antes de que se conocieran sus crímenes sexuales en 2008.

El expresidente reconoció durante su testimonio que en repetidas ocasiones viajó en el avión privado de Epstein a principios de los 2000 por actividades relacionadas con el trabajo humanitario de la Fundación Clinton.

Las audiencias se hicieron a puerta cerrada en Chappaqua, Nueva York, donde residen los Clinton, y el comité publicó videos de su testimonio el lunes. Maxwell cumple una sentencia de 20 años de prisión por tráfico sexual de menores.

Tanto Bill Clinton como el presidente Donald Trump figuran de manera destacada en los archivos Epstein publicados por el Departamento de Justicia, pero ninguno de los dos ha sido formalmente acusado de algún delito.

Clinton dijo al comité que Trump, en el pasado cercano al financista, "nunca me dijo nada que me hiciera pensar que él estuviera involucrado en algo indebido en relación con Epstein".