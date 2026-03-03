En 67 años, Canal Once se consolida como pilar de la televisión pública educativa y cultural en México, reconoce Mario Delgado

La primera televisora pública educativa del país reafirma su vocación social y su vínculo con la Nueva Escuela Mexicana, señaló el titular de la SEP.

• Trabajadoras y trabajadores con hasta 55 años de trayectoria son reconocidos por su contribución a la televisión pública.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, encabezó la celebración por el 67 aniversario de Canal Once, la primera televisión pública educativa y cultural de México y decana de las televisoras universitarias en América Latina y el Caribe. Destacó su papel como medio al servicio de las audiencias, su carácter independiente frente a intereses privados y su vocación formativa y cultural.

Acompañado por la directora general de Canal Once, Renata Turrent Hegewisch, recordó que el 2 de marzo de 1959, hace 67 años, el canal transmitió sus primeras clases de matemáticas desde el Instituto Politécnico Nacional (IPN), hecho que marcó un precedente en la historia de la educación pública. Subrayó que aquella transmisión constituyó una apuesta innovadora al llevar el aula a la pantalla y mostrar que el conocimiento debía estar al alcance de todas y todos.

Añadió que, en 1969, y en un esfuerzo por mantenerse a la vanguardia, el canal trasladó su antena al Cerro del Chiquihuite y migró a la transmisión a color, ampliando su cobertura y fortaleciendo su misión educativa y cultural.

El titular de la SEP resaltó la barra Once Niñas y Niños, cuyos contenidos promueven la vida saludable y la prevención de violencias, en sintonía con la Nueva Escuela Mexicana (NEM). Destacó programas emblemáticos como Los cuentos de la calle Broca, El mundo de Beakman, Bizbirije, Aquí nos tocó vivir y Conversando con Cristina Pacheco, que inspiraron vocaciones científicas, sociales y culturales en distintas generaciones.

Delgado Carrillo afirmó que esta visión coincide con lo planteado por Jaime Torres Bodet, quien sostuvo que la técnica permite transformar la percepción en acción. Señaló que la NEM forma parte de esa premisa, pues el conocimiento adquiere sentido cuando transforma la realidad y fortalece el pensamiento crítico, la conciencia histórica y el humanismo.

Subrayó que Canal Once ha sido pionero en el uso de tecnología propia y un espacio de resistencia, independencia y libertad frente a los sesgos de la televisión comercial.

Enfatizó que, ante la desinformación promovida incluso a nivel internacional, las y los mexicanos cuentan con una fuente confiable que promueve la interculturalidad, la inclusión, la diversidad pluricultural y la responsabilidad social, en plena sintonía con la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Durante la ceremonia conmemorativa, la directora de Canal Once, Renata Turrent Hegewisch, señaló que este aniversario “representa mucho más que el paso del tiempo; representa la permanencia de un proyecto público que ha acompañado la vida cultural, educativa e informativa de México durante más de seis décadas”.

Comentó que en un momento en el que la vida pública exige mayor conciencia, diálogo y sentido social. Nuestra vocación es clara y es poner en la pantalla al servicio del interés colectivo mientras hay historias que revelen, quienes somos las y los mexicanos preguntas que interpelen nuestro presente y voces que enriquezcan en la conversación nacional canal 11 seguirá al aire fiel a su origen politécnico y a su responsabilidad como medio público.

Como parte de la conmemoración, se reconoció la trayectoria de trabajadoras y trabajadores que han dedicado su vida profesional al fortalecimiento de la televisora pública, entre ellos Armando Pérez Mora y José Luis Ramírez, por 55 años de servicio; Lorena Noemí del Castillo, con 47 años, y Estela Acosta, con 46 años, cuya entrega, profesionalismo y compromiso han sido fundamentales para consolidar la misión educativa y cultural que distingue a Canal Once.