Taiwán inicia sus ejercicios militares anuales ante una potencial invasión de China

Taiwán inició el miércoles sus mayores ejercicios militares del año, en momentos que la isla prepara a su población para una potencial invasión de China.

Las maniobras anuales "Han Kuang", que se extienden del 5 al 14 de agosto, contemplan escenarios de combate para que soldados y reservistas practiquen cómo responder a un ataque contra su territorio, según funcionarios de defensa.

Los civiles también serán sometidos a prueba durante los ejercicios, que incluyen una reducción temporal de la velocidad de la internet móvil, así como simulacros de ataques aéreos.

China considera a Taiwán como parte de su territorio y ha amenazado con usar la fuerza para tomar la isla de 23 millones de habitantes.

Pekín ha intensificado la presión militar sobre Taiwán los últimos años, con el envío diario de aviones de combate y buques militares alrededor de la isla, así como maniobras de gran escala.

El miércoles, decenas de reservistas se extendieron a lo largo de una playa frente al estrecho de Taiwán y dispararon fusiles de asalto a objetivos sobre una costa donde podrían desembarcar las fuerzas chinas en una invasión.

"Con la expansión continua del autoritarismo del PCC (Partido Comunista Chino), el terror rojo se propaga a cada rincón del mundo", declaro el presidente taiwanés Lai Ching-te, la víspera en un foro de seguridad.

"Continuaremos reforzando nuestra defensa nacional y construiremos una defensa y una resiliencia de toda la sociedad", agregó Lai.

Taiwán ha aumentado sus gastos de defensa y ha adquirido armamento más pequeño y ágil, incluyendo drones, para permitir a sus fuerzas armadas librar una guerra asimétrica frente a China.

Sin embargo, el gobierno de Lai ha estado enfrentado con los partidos de oposición, que controlan el Parlamento, sobre cuánto se debe gastar en el fortalecimiento de la capacidad defensiva de la isla.