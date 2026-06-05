Las guardias costeras de Taiwán y China chocan de nuevo en el mar de China Meridional

Las guardias costeras ⁠taiwanesa y china se vieron envueltas este viernes en otro tenso ⁠enfrentamiento cerca de las islas Pratas, situadas en una zona estratégica en el extremo norte del mar de China Meridional, según Taiwán.

Se trata de la segunda vez en quince días que se produce una situación de este tipo.

China ⁠reclama como propio el territorio de Taiwán, gobernado democráticamente, una postura que el Gobierno de Taipéi rechaza. China ha presionado a Taiwán aumentando su presencia militar alrededor de la isla durante los últimos cinco años.

Situadas aproximadamente entre el sur de Taiwán y Hong Kong, las islas Pratas, controladas por Taiwán, son consideradas por algunos expertos en seguridad vulnerables a un ataque chino debido a los escasos 400 kilómetros que las separan de la isla de Taiwán.

La Guardia Costera de Taiwán dijo que este viernes por la mañana avistó un buque de la guardia costera china que, tras acelerar y realizar un giro brusco sin hacer caso de las advertencias del buque taiwanés, "se abrió paso a la fuerza" hacia las aguas restringidas que rodean las Pratas. Los dos buques siguen en un "punto muerto" y mantienen "intensos intercambios verbales", según la Guardia Costera.

La Oficina de Asuntos de Taiwán de China no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

La Guardia Costera de Taiwán dijo que el buque chino está intentando crear la falsa impresión de que China ⁠tiene jurisdicción sobre las aguas que rodean las ⁠Pratas.

"Esto no solo socava el ⁠statu quo de paz y estabilidad en el estrecho de Taiwán, sino que también convierte ⁠a China en un alborotador en los asuntos entre ambos lados del estrecho y en la región", añadió en un comunicado. "La soberanía marítima de Taiwán no debe ser cuestionada".

La última vez que esto ocurrió fue hace casi dos semanas, cuando el buque chino acabó marchándose.

Las Pratas, un atolón que también es un parque nacional taiwanés, cuentan con una defensa escasa por parte de Taiwán, y es la Guardia Costera ⁠la que tiene esa responsabilidad, en lugar del ejército.

En enero, Taiwán dijo que un dron de reconocimiento chino sobrevoló brevemente las Pratas.