Sheinbaum conversa con el presidente de Singapur sobre oportunidades y retos económicos

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recibió en Palacio Nacional al presidente de Singapur, Tharman Shnmugaratnam para conversar sobre diversas oportunidades que permitan enfrentar desafíos globales.

"Entre ambas naciones existe colaboración, hermandad, acuerdos e inversión", comentó la mandataria federal a través de un mensaje publicado en su cuenta de la red social X.

Tras la reunión privada, Sheinbaum y Shnmugaratnam ofrecieron una conferencia conjunta, en la que la mandataria federal detalló que se observaron "grandes" oportunidades en materia económica cultural, académica de digitalización, puertos e inversiones.

En el marco del 50 aniversario de las relaciones diplomáticas entre México y Singapur, la jefa del Ejecutivo adelantó que al ser Singapur referente en materia de gobernanza digital y tecnologías emergentes, se acordó avanzar en la identificación de un esquema de cooperación digital para impulsar el intercambio de experiencias al respecto.

En cuanto al encuentro con los equipos oficiales de trabajo, Sheinbaum anunció la firma de dos cartas de intención. La primera referente a la restauración de arrecifes por parte de los ministerios ambientales de ambos países.

Mientras que la segunda plantea fortalecer el comercio y la inversión bilateral mediante el Plan México; además de sentar las bases para proyectos dirigidos a la modernización de infraestructura y al impulso de la economía digital en México.

También, Sheinbaum informó que Singapur establecerá su embajada residente en la Ciudad de México; se trataría de la segunda de este país en América Latina y la primera en una nación de habla hispana.

"México encuentra en Singapur un aliado en este sector. Y ante los desafíos globales, las coincidencias en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) demostraron la importancia y, además, el apoyo que tuvimos de Singapur para que México sea sede de este importante evento en 2028".

En su primera visita de estado a México como presidente y su cuarta visita en los últimos 14 años, Tharman Shnmugaratnam comentó que durante el encuentro también se exploraron "otras áreas de colaboración".

"Nos reunimos en un momento de cambios globales profundos y de incertidumbre. El orden internacional basado en reglas está transformándose y muchas cosas se están volviendo impredecibles, la voluntad de cooperar internacionalmente para abordar retos internacionales se ha visto retrasada, pero es en tiempos como este en el que debemos desarrollar resiliencia y más oportunidades mediante la diversificación de nuestras redes, en particular al invertir en asociaciones bilaterales de confianza y creando nuevas coaliciones", destacó el mandatario de Singapur.