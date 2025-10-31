La integración regional de APEC es una responsabilidad ética: Ebrard

Integrar a las economías que forman parte del foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC) es una responsabilidad ética, afirmó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, al participar en la Cumbre de Líderes de esta organización, celebrada en Gyeongju, Corea del Sur.

Su llamado se presenta en un entorno de conflictos constantes entre China y Estados Unidos, un debilitamiento institucional de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y cambios tecnológicos globales acelerados.

“El objetivo de la integración regional no solo es esencial, sino que, desde nuestro punto de vista, es una responsabilidad ética. APEC representa el 61% del PIB mundial y una gran oportunidad para fortalecer la cooperación y las instituciones multilaterales. Debemos prepararnos para enfrentar una nueva realidad económica”, dijo.

El APEC es un foro regional que reúne 21 economías del Pacífico: Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Chile, China, Hong Kong, Indonesia, Japón, Corea, Malasia, México, Nueva Zelandia, Papua Nueva Guinea, Perú, Filipinas, Rusia, Singapur, Taiwán, Tailandia, Estados Unidos y Vietnam. Promueve comercio libre, inversión, crecimiento sostenible, innovación digital e inclusión económica, fomentando la cooperación entre los gobiernos y el sector privado para fortalecer la prosperidad en la región.

“Necesitamos mejorar nuestro crecimiento y desarrollo interno, pero al mismo tiempo fortalecer el sistema de comercio internacional. Estamos atravesando un período de profunda transformación global. Este tipo de cambios implica incertidumbres, pero también oportunidades”, instó Ebrard.

De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Economía emitido este viernes, Ebrard conversó con el presidente de la República Popular China, Xi Jinping; el primer ministro de Canadá, Mark Carney; la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi; así como con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, y con el presidente de la República de Corea, Lee Jae Myung.

Al premier Carney y al secretario Bessent, Ebrard les expresó la voluntad de México de trabajar para estrechar la cooperación económica y lograr la exitosa revisión del T-MEC en 2026. En tanto, a la primera ministra Sanae Takaichi le transmitió la felicitación de la presidenta Claudia Sheinbaum y de todo el pueblo de México por convertirse en la primera mujer en alcanzar la primera magistratura de Japón.

Al presidente chino Xi, el secretario de Economía lo felicitó y deseó éxito en la presidencia china de la APEC en 2026.

En su intervención, Ebrard planteó la necesidad de fortalecer las actividades multilaterales y trabajar con los socios comerciales en inversión nearshoring, manufactura avanzada y otros ámbitos. “Sabemos que necesitamos del sector privado. Estamos trabajando arduamente en este sentido, en numerosas iniciativas, fomentando la adopción de tecnologías digitales, infraestructura inteligente y soluciones de energía verde”, dijo.

Con respecto al papel de APEC, el funcionario afirmó que México está comprometido a desempeñar un papel de enlace entre Asia y las Américas. Por ello, México está dispuesto a ser anfitrión de APEC en 2028. Su objetivo es impulsar una agenda que celebre la diversidad y fortalezca la capacidad colectiva de la región para responder a los desafíos globales.

“Creo que, en tiempos de incertidumbre, APEC puede marcar el rumbo y contribuir significativamente, incluso a la reforma de la Organización Mundial del Comercio y de otras instituciones. Así que México está completamente comprometido con este propósito. Hagámoslo juntos”, dijo.