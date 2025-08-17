"Saldremos de esta crisis económica", promete favorito en elecciones de Bolivia

El candidato presidencial de derecha Samuel Doria Medina, uno de los favoritos para ganar la elección de este domingo en Bolivia, pidió un voto de confianza para salir de la crisis económica luego de 20 años de gobiernos de izquierda.

El millonario empresario de 66 años, que postula por cuarta vez al cargo, pelea codo a codo con el exmandatario de derecha Jorge Quiroga (2001-2002) para alcanzar la presidencia de este país de 11.3 millones de habitantes.

Las encuestas anticipan un balotaje entre ambos previsto para el 19 de octubre.

"Hoy es un día muy importante para los bolivianos porque a través del voto podremos salir de esta crisis económica de manera pacífica, de manera democrática", dijo Doria Medina a la prensa tras votar en un colegio de La Paz.

El candidato de la coalición Alianza Unidad promete un plan de shock de 100 días para combatir la escasez de combustible, de dólares y de algunos productos básicos.

El país, rico en recursos de litio por explotar, atraviesa una aguda crisis económica. Casi ha agotado sus reservas de dólares para solventar una onerosa política de subsidios a los combustibles.

La inflación interanual llegó a 24.8% en julio.

Desde 2005, el oficialista Movimiento al Socialismo ganó todas las elecciones presidenciales en primera vuelta de la mano de Evo Morales (2006-2019) y del actual presidente Luis Arce (2020-2025).

Pero el deterioro de la situación económica y una pelea entre los dos líderes dejó sin chances a la izquierda, de acuerdo con los estudios de opinión.

Morales, de 65 años, aspiraba a un cuarto mandato, pero un fallo constitucional le cerró el paso al permitir una sola reelección.