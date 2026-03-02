Cameco acuerda suministrar a India 11,000 toneladas de concentrado de uranio

La productora canadiense de uranio Cameco ha anunciado este lunes la firma de un acuerdo con la India para el suministro a largo plazo de 11,000 toneladas de concentrado de uranio por valor de 2,600 millones de dólares canadienses (1,624 millones de euros).

Según se desprende de la nota de prensa publicada por la compañía, el mineral será empleado como combustible en los reactores nucleares del país entre 2027 y 2035. Cameco ya suministró uranio a la India entre 2015 y 2020.

"Cameco se enorgullece de ser un socio estratégico de la India para ayudarla a satisfacer sus necesidades de combustible nuclear civil y apoyar su relación comercial con Canadá", ha afirmado el consejero delegado de Cameco, Tim Gitzel.

"La India se ha embarcado en un ambicioso programa de expansión nuclear para impulsar su desarrollo y satisfacer las futuras necesidades de seguridad energética de su población. Esto no es posible sin un suministro estable de combustible de uranio", ha añadido en referencia al plan indio de construir docenas de nuevos reactores para 2047 y tener una potencia total instalada de 100 GW.

El pacto se enmarca en la visita del primer ministro canadiense, Mark Carney, a la India, durante la cual se ha reunido con su homólogo, Narendra Modi. Los dos países han acordado también colaborar en materia energética y de suministro de tierras raras.