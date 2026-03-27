Rusia declara "agente extranjero" al director ganador del Oscar por el documental 'Mr Nobody contra Putin'

Las autoridades de Rusia han incluido este viernes en su lista de agentes extranjeros a Pavel Talankin, director ruso ganador de un Óscar este año en la categoría de "mejor largometraje documental" por 'Mr Nobody contra Putin'.

El Ministerio de Justicia ruso ha informado en un comunicado que Talankin "participó en la creación de contenido para agentes extranjeros y organizaciones indeseables", mientras que también "difundió información falsa sobre decisiones y políticas adoptadas" por las autoridades de Rusia.

Asimismo, ha asegurado que Talankin --un antiguo profesor originario de Karabaz, ciudad en la región de Cheliábinsk-- "se pronunció en contra de la operación militar especial en Ucrania", en alusión a la invasión iniciada por orden del presidente Vladimir Putin el 24 de febrero de 2022.

Esto se produce después de que un tribunal de Cheliábinsk prohibiera la distribución en Rusia del documental en hasta tres plataformas de streaming por expresar, según la Fiscalía rusa, "una actitud negativa hacia la operación militar especial" en Ucrania y el "gobierno actual".

La película 'Mr Nobody contra Putin', dirigida por el estadounidense David Borenstein y el ruso Pavel Talankin, fue galardonada en 2026 con un Óscar en la categoría de "mejor largometraje documental". También fue premiada este año como "mejor documental" en los premios de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión (BAFTA).

Talankin abandonó Rusia en 2024 con el material que grabó para el documental, que fue estrenado en el Festival de Cine de Sundance en enero de 2025 y que muestra escenas de propaganda en una escuela tras el estallido de la invasión rusa contra Ucrania.

El Consejo Presidencial para el Desarrollo de la Sociedad Civil y los Derechos Humanos (HRC) ruso pidió a la comisión organizadora de los Óscar y a la UNESCO que abriera una investigación por el uso de imágenes de menores sin su consentimiento en el documental.