La UE acusa a Rusia de facilitar ofensiva iraní

Francia. La jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, acusó el día de ayer a Rusia de estar facilitando información de inteligencia a Irán para “matar a estadounidenses” en el Oriente Medio.

“Constatamos que Rusia está ayudando a Irán a nivel de inteligencia para atacar a estadounidenses, para matar a estadounidenses, y Rusia facilita igualmente drones a Irán para que [este país] ataque a los países vecinos, así como las bases militares estadounidenses en la zona”, declaró Kallas a la prensa.

“Si Estados Unidos quiere que termine la guerra en Oriente Medio (...), debe presionar también a Rusia, para que no ayude [a Irán] en ese sentido”, estimó el alto representante de política exterior del bloque.

Por su parte, Rusia calificó el jueves de “mentiras” una información del diario Financial Times según la cual Moscú está a punto de completar un envío de drones a Irán.

“Hay tantas mentiras propagadas por la prensa (...) No les presten atención”, declaró a periodistas el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

¿Ucrania desprotegida?

El Pentágono está sopesando la posibilidad de redirigir al Oriente Medio armas destinadas inicialmente a Ucrania, en un momento en que la guerra en Irán está agotando las reservas de algunas de las municiones más críticas del ejército estadounidense, informó el Washington Post, citando a tres personas familiarizadas con el asunto.

Las armas que podrían redirigirse incluyen misiles interceptores de defensa aérea adquiridos a través de una iniciativa de la OTAN puesta en marcha el año pasado, en virtud de la cual los países socios compran armas estadounidenses para Kiev, según el artículo.

Asimismo, un portavoz del Pentágono dijo al periódico que el Departamento de Defensa “garantizaría que las fuerzas estadounidenses y las de nuestros aliados y socios dispongan de lo necesario para luchar y ganar”.