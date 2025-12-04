Rusia bloquea a Snapchat

Rusia ha bloqueado el acceso a Snapchat, informó el jueves la agencia de noticias estatal RIA, citando al regulador de comunicaciones del país, Roskomnadzor.

Según las autoridades, uno de los motivos de la prohibición es que Snapchat se ha utilizado supuestamente "para organizar y llevar a cabo actos terroristas en el país, así como para reclutar a sus autores".

Más temprano el jueves, Rusia bloqueó FaceTime, la aplicación de videollamadas de Apple, en el marco de una creciente represión de las plataformas tecnológicas extranjeras que, según las autoridades, se utilizan para actividades delictivas.

La medida sigue a las restricciones impuestas a YouTube, de Google, WhatsApp, de Meta, y el servicio de mensajería Telegram.