Francisco Suinaga: “Toluca FC busca efecto dual con inversión en fichajes y cantera”

El Mundial de Clubes 2029 suena lejano, pero a tiempo, para que Toluca FC trabaje en sus pilares que lo sostendrán en su debut en este escenario. El equipo necesita mantener el ritmo que los llevó a ganarse el boleto al ‘Mundialito’ que solo tiene su brillo cada cuatro años.

Francisco Suinaga, Presidente Ejecutivo del Deportivo Toluca charló con El Economista en un contexto de efervescencia mundialista. Diez días antes de iniciar la Copa del Mundo 2026, en Toluca se gozaba del quinto título de la Concachampions.

—¿Cómo abre puertas de negocio ser campeón de Concacaf?

“Muchas. Era importante, fueron 23 años sin ganar un título de Concacaf y eso, abre puertas, no solo los premios que recibes por participar en el Mundial de Clubes, en la Intercontinental, etcétera. Me parece que posiciona de manera más global y, en consecuencia, vienen mejores ingresos por patrocinadores, una mejor negociación en derechos de televisión, más merchandising, en muchas cosas. Pero, sobre todo, para Toluca era muy importante ese reconocimiento internacional”.

El Toluca FC ganó más de 5 millones de dólares como premio directo por coronarse campeón de la Concachampions.

—¿Cómo se planea la reinversión de lo ganado?

—“No es nuevo saber que, la inversión no es directamente proporcional con los resultados en la cancha, pero sí tiene que haber una inversión, un fondo de banca y un equipo que pueda competir en todos los torneos que estén y normalmente, ganan los que tienen mayor inversión en su plantilla. Eso, por un lado, pero por el otro, hemos trabajado en el desarrollo de jóvenes, en las fuerzas básicas, y eso tendrá un efecto dual. Nutrir al primer equipo con mejores jugadores y no tener que salir a comprarlos o venderlos y monetizarlos para tener ingresos para el club. Entonces, es un camino que no se hace de la noche a la mañana y seguramente, hoy en las categorías más pequeñas hay jugadores de valor que evitarán que tengamos que salir a buscar y nos cuesten mucho dinero o podemos monetizarlos en caso de que, la posición esté ocupada por un jugador que ya pertenece al club”.

Suinaga también fue presidente deportivo de la institución del 2017 al 2023, es decir, conoce cabalmente las decisiones que han trazado el rumbo del club.

El propietario actual es el empresario mexicano Valentín Diez Morodo, quien asumió el control de la institución en el año 2000 tras el fallecimiento de su padre, Don Nemesio Diez, histórico impulsor del equipo. Con la exposición global del club y la tendencia actual de ver a instituciones deportivas entrar al mercado de valores.

—¿Hay interés por salir a Bolsa?

“Pues mira, es muy difícil porque yo sé que hay fondos que invierten y puedes salir a Bolsa. Este es un negocio familiar. Es un proyecto de la familia Díez, hoy encabezada por Don Valentín. Entonces, no hay intención de salir a Bolsa o de meter fondos de inversión, por el momento. Ha sido de los pocos clubes que mantienen una estructura 100% familiar y es la pasión y del gusto del dueño, de la familia, y así lo ve. Ni siquiera lo ve como un negocio”.

Suinaga fue panelista en el evento previo al Mundial: World Football Summit, la misma semana que el estadio Nemesio Diez fue sede del último partido amistoso de México contra Serbia. Momento en el que el entrenador Javier Aguirre develó la lista oficial, en la que dos jugadores del Club Toluca fueron convocados: Alexis Vega y Jesús Gallardo.

“La presencia de jugadores de nuestro club en la Selección y en algunas otras. Los aficionados conectan bien con ellos”.

Para lograr esa conexión fan-club ayudó mucho el bicampeonato (Clausura y Apertura 2025). El club rompió una sequía de 15 años sin título de Liga MX.

—Con 12 títulos en su historia ¿eso lo exenta de una reestructuración?

“No, hace aproximadamente 4 años hicimos una total reestructura desde el lado corporativo y deportivo. Tuvimos una gran consultoría en donde revisamos procesos, infraestructura y la realidad es que, poco a poco hemos fortalecido mucho el equipo de trabajo, la infraestructura. Siempre, obviamente, hay que estar mejorando, pero me parece que ese paso se empezó a dar hace cuatro años y afortunadamente, también llegaron los resultados deportivos”.

NOTA: El próximo sábado, Cruz Azul y Toluca disputarán el Campeón de Campeones 2025-26, es decir, se enfrentan los campeones de los torneos Apertura 2025 y Clausura 2026. El Club vencedor será aquel que en el partido anote el mayor número de goles.