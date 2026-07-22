Aumenta el riesgo de que México vuelva al estancamiento prepandemia aún con T-MEC: IIF

El riesgo de que México vuelva a la trayectoria de estancamiento previa al Covid 19 está aumentando ante la ausencia de reformas políticas que atraigan inversión, advirtió desde Washington el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF, por su sigla en inglés).

La débil formación de capital está restando al menos medio punto porcentual al crecimiento potencial de México y tiene implicaciones también para la dinámica fiscal y la política monetaria, señalaron.

La estimación no incorpora los efectos indirectos que la menor inversión puede generar sobre el consumo, el empleo y la productividad.

En un análisis especial titulado “Mexico: Rising Stagnation Risks amid USMCA Uncertainty”, expertos del organismo explicaron que las preocupaciones sobre la gobernanza y el enfoque intervencionista del gobierno en sectores estratégicos, como el energético, continúan socavando la confianza empresarial.

Es decir, la incertidumbre sobre el futuro del T-MEC está afectando más a las decisiones de inversión que a los flujos comerciales, pues las prolongadas negociaciones están llevando a las empresas a posponer decisiones de inversión.

Comercio resiste, inversión frena

Los autores del análisis, liderados por Martín Castellano, director de Investigación Económica para América Latina del IIF, consideran que la integración comercial de América del Norte continúa siendo profunda.

De acuerdo con ellos, esta integración ha permitido que el sector externo mexicano muestre resistencia pese a la incertidumbre alrededor del acuerdo.

Explicaron que las exportaciones manufactureras no automotrices hacia Estados Unidos han contribuido a sostener las cuentas externas, favorecidas por la demanda de maquinaria, electrónica y equipo informático relacionado con la Inteligencia Artificial.

A esto se suma el cumplimiento de las reglas de origen del T-MEC, que ha permitido mantener los aranceles efectivos aplicados por Estados Unidos a productos mexicanos en niveles bajos de un solo dígito.

El escenario es distinto para la inversión

Además de las restricciones internas que enfrenta México, la incertidumbre sobre el futuro del acuerdo comercial ha contribuido a mantener débil la Inversión Extranjera, precisaron.

Destacaron la insistencia de Estados Unidos en incorporar un requisito explícito de mayor contenido estadounidense.

Integración sin corregir desequilibrios

Los expertos anticipan que la negociación podría terminar en mayores umbrales de contenido regional, restricciones más estrictas al uso de insumos procedentes de China y una supervisión más estrecha de las cadenas de suministro.

No obstante, no esperan que las modificaciones al acuerdo provoquen una relocalización significativa de la producción manufacturera ni una corrección importante de los desequilibrios comerciales.

Problemas internos pesan sobre inversión

Para el IIF, la incertidumbre comercial se suma a problemas internos que han impedido a México aprovechar plenamente las oportunidades abiertas por la relocalización de empresas.

Entre ellos identificó las preocupaciones sobre gobernanza, incertidumbre de política económica, inseguridad, deficiencias de infraestructura y un enfoque intervencionista en sectores estratégicos, particularmente el energético.

El organismo señaló que “las modificaciones institucionales y regulatorias han afectado la confianza empresarial, mientras que las condiciones para la inversión en energía e infraestructura continúan siendo insuficientes”.

Iniciativas como el Plan México y el programa de infraestructura del gobierno fueron bien recibidas, destacó. Sin embargo, persisten dudas sobre su ejecución, mecanismos de financiamiento y el espacio que tendrá el sector privado.

El IIF consideró que una mayor presión de Estados Unidos y las condiciones favorables del mercado petrolero mundial podrían impulsar una apertura más ambiciosa del sector energético a la inversión privada, aunque no anticipa cambios sustanciales en el actual marco de política.

Crecimiento debajo del promedio

Ante la desaceleración de la inversión, el IIF proyectó un crecimiento de 0.9% para México en 2026 y de 1.1% en el 2027. Ambas previsiones se encuentran debajo del promedio del mercado que recién recabó Citi y es de 1.1% para este año y 1.8% para el 2027.

Las expectativas del IIF para el 2026 y el 2027 se encuentran por debajo del crecimiento promedio de 1.6% registrado por la economía mexicana durante los últimos 20 años y también del desempeño previsto para América Latina, consignaron los expertos del instituto.

El organismo anticipó además que la Inversión Extranjera Directa se mantendrá moderada durante los próximos dos años, con entradas equivalentes a entre 2 y 2.5% del PIB, un nivel que considera modesto frente al de otros países de la región.

También prevé que los flujos de inversión de cartera de no residentes permanezcan bajos y concentrados principalmente en deuda soberana. La menor demanda extranjera de bonos y acciones mexicanas seguiría compensada por la participación de las afores y otros inversionistas institucionales nacionales.

Para el IIF, las oportunidades abiertas por el nearshoring y la respuesta de México ante una postura más estricta de Estados Unidos en materia comercial han resultado insuficientes hasta ahora para detonar la inversión.

Por ello, advirtió que sin mejoras en las políticas que permitan generar un entorno más favorable para la inversión, particularmente en el sector energético, seguirá aumentando el riesgo de que México regrese a la trayectoria de bajo crecimiento que registraba antes de la pandemia.