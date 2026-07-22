“Usted, señor, es el fracaso”: Crítica de senadores de EU al Secretario de Defensa

Senadores estadounidenses criticaron al secretario de Defensa, Pete Hegseth, por su estrategia en la guerra contra Irán. Mientras, el jefe del Pentágono pidió 87.000 millones de dólares adicionales en una audiencia ante el comité de presupuesto. Casi al mismo tiempo Washington lanzó ataques contra Irán por undécima noche consecutiva. El presidente Trump amenaza con atacar las instalaciones nucleares subterráneas del país.