Santander obtiene ganancia récord

El gigante español Banco Santander anunció ayer 22 de julio, una ganancia neta récord en el primer semestre de 7,328 millones de euros, un aumento de 15% anual, gracias a la captación de nuevos clientes.

La cifra asciende, si se incluye la plusvalía obtenida con la venta de sus activos en Polonia, efectiva desde enero, a 8,973 millones de euros, precisó el primer banco de España en un comunicado remitido al supervisor bursátil en Madrid (CNMV).

Santander, peso pesado del sector en Europa, aumentó su facturación en los seis primeros meses del año en 6.0%, hasta los 30,847 millones de euros.

El grupo español destacó en su comunicado “el fuerte dinamismo comercial en todos los negocios” que le permitió incorporar “12 millones de clientes en los últimos 12 meses”, elevando el número total a 182 millones.

“Hemos tenido un buen primer semestre”, se congratuló en el comunicado la presidenta de Santander, Ana Botín.

En México, la utilidad antes de impuestos en el primer semestre fue de 832 millones de euros, un alza de 11% anual.

En el pasado semestre, Santander dio pasos para expandirse en Estados Unidos.

En febrero, el grupo firmó un acuerdo para adquirir el Webster Bank por más de 10,000 millones de euros.