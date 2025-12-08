Buscar
Geopolítica

Renuncia la fiscal de Nueva Jersey designada por Trump tras fallo que invalidó su nombramiento

Un tribunal de apelaciones confirmó su inhabilitación y la abogada de Trump anunció su renuncia después de que Justicia no impugnó la decisión.

Alina Habba dejó el cargo de fiscal en Nueva Jersey tras un fallo federal que determinó que ejercía sin la aprobación requerida del Senado.AFP

Europa Press

Alina Habba, abogada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha presentado este lunes su renuncia como fiscal general para el estado de Nueva Jersey por ejercer el cargo sin la necesaria aprobación del Senado.

Habba ha anunciado su dimisión en sus redes sociales a raíz del fallo de agosto de un tribunal federal, que declaró su inhabilitación al entender que estaba desempeñando el cargo "sin autoridad legal". Un tribunal federal de apelaciones confirmó por unanimidad esa decisión la semana pasada, y el Departamento de Justicia no la ha apelado.

Así pues, Habba ha presentado su renuncia "para proteger la estabilidad e integridad del cargo", aunque mantendrá su otro rol, más difuso, como es el de asesora principal del Fiscal General para Fiscales Federales.

"No confundan acatamiento con rendición. Esta decisión no debilitará al Departamento de Justicia ni a mí. Mi lucha se extenderá ahora por todo el país. No se equivoquen: pueden sacar a la chica de Nueva Jersey, pero no pueden sacar a Nueva Jersey de la chica", ha defendido Habba.

