China promete defender su soberanía sobre Taiwán tras nueva estrategia de seguridad de Trump

China se comprometió este lunes a defender su soberanía y advirtió contra la "injerencia externa" después de que Estados Unidos desvelara una de seguridad destinada a aumentar el poder militar para disuadir de un conflicto con Pekín por Taiwán.

Washington expuso su enfoque de uno de los asuntos diplomáticos más delicados del mundo en su Estrategia de Seguridad Nacional oficial, publicada el viernes.

El documento se publicó mientras Pekín desplegaba la semana pasada un gran número de buques de guerra y guardacostas en aguas del este de Asia, en su mayor demostración de fuerza marítima hasta la fecha.

Taiwán es la primera línea roja que no debe cruzarse en las relaciones entre China y Estados Unidos, y China no admite injerencias externas, dijo Guo Jiakun, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, a la prensa en Pekín cuando se le preguntó por el documento. “La parte estadounidense debería tratar la cuestión de Taiwán con la máxima prudencia y dejar de consentir y apoyar a las fuerzas separatistas "independentistas de Taiwán" que buscan la independencia por la fuerza o se resisten a la reunificación por la fuerza", dijo.

Guo añadió que China estaba dispuesta a trabajar con Washington para promover lazos estables, salvaguardando al mismo tiempo su soberanía, seguridad e intereses de desarrollo.

China, que considera Taiwán, gobernado democráticamente, como su propio territorio, nunca ha renunciado al uso de la fuerza para hacerse con el control de la isla. El Gobierno de Taiwán rechaza las reivindicaciones de soberanía de Pekín.

El nuevo documento estadounidense ha sido muy bien acogido en Taiwán, cuyo presidente, Lai Ching-te, escribió en la red social X el sábado: "Aprecio enormemente que la Estrategia de Seguridad Nacional de EU dé prioridad a la disuasión de un conflicto sobre Taiwán".

El Ministro de Defensa de Taiwán, Wellington Koo, dijo a la prensa ese mismo día que Estados Unidos sigue considerando el mantenimiento de la paz y la estabilidad en la región como su principal interés.

"Estados Unidos promueve enérgicamente que los países de la región Indo-Pacífica trabajen juntos para establecer una forma efectiva de disuasión colectiva", dijo.

"En Taiwán también debemos reforzar nuestras capacidades de autodefensa".

Lai ha dicho que Taiwán aspira a gastar el 5% de su PIB en defensa para 2030 y el mes pasado desveló 40,000 millones de dólares de gasto extra en defensa para el periodo 2026-2033.