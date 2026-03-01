Colombia anuncia plan conjunto con Ecuador para enfrentar al narco en medio de guerra arancelaria

Colombia anunció este domingo un plan militar conjunto con Ecuador, apoyado por Estados Unidos, para atacar a los grupos narco que operan en la frontera, en medio de la guerra arancelaria con el país vecino.

El gobierno de Ecuador, liderado por el derechista Daniel Noboa, aumentó el jueves al 50% sus aranceles sobre los productos de Colombia por considerar que el país no hace lo suficiente contra el narcotráfico en la frontera común.

El plan contempla operaciones conjuntas e intercambio de inteligencia para mermar a los grupos criminales, que se financian de actividades como el narcotráfico, el contrabando y la minería ilegal y que han provocado una ola de violencia en ambos países.

"No se descarta el empleo de bombardeos" y "el apoyo de Estados Unidos, con inteligencia, será fundamental", dice el comunicado del ministerio de Defensa, compartido con medios.

Las operaciones serán en cuatro puntos terrestres y uno marítimo, agrega.

La "amenaza" son los grupos criminales, "no las naciones", dijo en un video el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

Noboa, crítico del gobierno izquierdista de Gustavo Petro y aliado de Washington, inició en enero la guerra arancelaria con un gravamen del 30% contra Colombia. Recientemente lo aumentó tras intentos fallidos de una solución diplomática.

También elevó en 900% la tarifa para transportar crudo por su oleoducto.

Como respuesta, Bogotá suspendió la venta de electricidad a Ecuador y aplicó el mismo impuesto. Ahora lo mantiene al 30% y asegura estar abierta al diálogo.

La disputa arancelaria afecta el comercio, la cooperación energética y el transporte de crudo, y tiene mayor impacto sobre Ecuador, según expertos. La electricidad colombiana ha sido vital para abastecer la demanda interna del país vecino en tiempos de dificultades para generar energía hidráulica.

Petro se reunió a principios de febrero con Donald Trump, presidente de Estados Unidos y principal socio militar y comercial de Colombia, y le pidió que mediara para terminar la crisis con Ecuador.

Las naciones sudamericanas comparten una frontera de unos 600 km, donde operan diversos grupos narcotraficantes.r

Colombia es el principal productor de cocaína en el mundo, pero la mayoría de la droga pasa por Ecuador y sale por sus puertos hacia Estados Unidos y Europa.