Perú aprueba inversiones mineras por 36,400 millones de dólares 

El Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) de Perú ha informado este lunes de que aprobó inversiones mineras por 36,400 millones de dólares (31,800 millones de euros) entre 2024 y mayo de 2026.

Según ha explicado a través del boletín oficial 'El Peruano', 189 expedientes obtuvieron el certificado de viabilidad ambiental y representaron el 83% del valor total de 43,800 millones de dólares (38,265 millones de euros) de los casos autorizados.

Además, 39 expedientes mineros en proceso de evaluación vinculados a cerca de 8,000 millones de dólares (6,989 millones de euros) continúan siendo examinados bajo "criterios técnicos, ambientales y de participación ciudadana" compatibles con el desarrollo sostenible.

"De esta manera, contribuimos a generar condiciones para inversiones sostenibles que acompañen el crecimiento económico, el cierre de brechas y el bienestar de la población, con respeto por los entornos y las personas", ha afirmado la presidenta ejecutiva de Senace, Silvia Cuba, durante el XVI Congreso Nacional de Minería.